13 ножевых и клиническая смерть: Дядя Жора рассказал, как влез в драку

Популярный шоумен признался, что его история могла закончится трагически еще 30 лет назад.

https://glavred.info/starnews/13-nozhevyh-i-klinicheskaya-smert-dyadya-zhora-rasskazal-kak-vlez-v-draku-10605617.html Ссылка скопирована

Дядя Жора новости - Дядя Жора рассказал, как пережил клиническую смерть / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dyadya_jora

Украинский шоумен, комик и продюсер Дядя Жора (настоящее имя - Вадим Мичковский) к своим 49 годам уже пережил инсульт. Впрочем это - не единственное "приключение" которое выпало на судьбу артиста.

В интервью для Алины Доротюк Дядя Жора признался - в молодости, которая припала на бурные 90-ые, он едва не распрощался с жизнью. Шоумен поучаствовал в драке, которая для него закончилась клинической смертью.

Он рассказал, что получил 13 ножевых ранений, одно из которых пришлось на сердце. После этого для Мичковского последовало тяжелый период восстановления.

видео дня

Все это подтолкнуло артиста к переосмыслению своей жизни. В какой-то степени драка, ранения, клиническая смерть - все это указало ему, куда нужно двигаться, а чего следует избегать. Последующие проблемы лишь укрепили его в этом убеждении.

"Это молодые 90-е. Попал в историю, где поймал 13 ножевых, ранение в сердце. Клиническая смерть, потом возвращение и месяц заново вставать, ходить... То есть было уже переосмысление. Я в свое время уже почувствовал смыслы. Просто тогда еще ты молодой был, у тебя все в другую сторону работает, ты еще не видел и не понимаешь много вещей, но уже тогда ты понял, что надо немного в другом направлении двигаться", - рассказал Дядя Жора.

Кто такой Дядя Жора Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company".

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее стало известно, что через год после развода Анна Тринчер засобиралась на "Холостячку". Украинская певица призналась, чем ее привлекает романтическое реалити-шоу.

Также Виталина Ющенко показала, как сейчас выглядит Андриана - 15-летняя внучка третьего президента Украины, которую мама нежно называет "маленьким птенчиком".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред