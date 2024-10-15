Жена Дяди Жоры сообщила о том, что актер перенес инсульт

Она быстро сориентировалась и отвезла мужа к другому врачу, что спасло ему жизнь.

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Дядя Жора пережил инсульт / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/ dyadya_jora

Супруга украинского актера Дяди Жоры Наталья Мичковская рассказала, как ее муж перенес инсульт.

Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Дротюк. Мичковская рассказала, что изначально врач не правильно поставил диагноз, что могло привести к серьезным последствиям.

"Я настояла на том, чтобы он пошел проверился к невропатологу. Невропатолог ему выписал нимесил и сказал, что все хорошо. А я смотрю на него, куда ему нимесил? Это вообще не связанные вещи", – рассказала она.

По ее словам, она быстро сориентировалась и отвезла мужа к другому врачу, что спасло ему жизнь.

Кто такой Дядя Жора Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company".

"Нас предупреждали, что если бы мы не приехали на капельницу, не легли, это же вставать нельзя. Там очень много нюансов, – говорит гостя. – У него все было хорошо, слава Богу, ничего не было из перечисленных симптомов. Мне было тяжелее всего его приструнить, так, чтобы он снова не набирал обороты", - говорит она.

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