Жена Дяди Жоры сообщила о том, что актер перенес инсульт

Супруга украинского актера Дяди Жоры Наталья Мичковская рассказала, как ее муж перенес инсульт.
Об этом она рассказала в интервью журналистке Алине Дротюк. Мичковская рассказала, что изначально врач не правильно поставил диагноз, что могло привести к серьезным последствиям.
"Я настояла на том, чтобы он пошел проверился к невропатологу. Невропатолог ему выписал нимесил и сказал, что все хорошо. А я смотрю на него, куда ему нимесил? Это вообще не связанные вещи", – рассказала она.
По ее словам, она быстро сориентировалась и отвезла мужа к другому врачу, что спасло ему жизнь.
Кто такой Дядя Жора
Дядя Жора - украинский шоумен, ведущий, комик и актер. Продюсер групп "Opium" и "Action". В прошлом капитан команды КВН "Три толстяка", резидент Comedy Club UA. Владелец ивент-агентства "Дядя Жора Company".
"Нас предупреждали, что если бы мы не приехали на капельницу, не легли, это же вставать нельзя. Там очень много нюансов, – говорит гостя. – У него все было хорошо, слава Богу, ничего не было из перечисленных симптомов. Мне было тяжелее всего его приструнить, так, чтобы он снова не набирал обороты", - говорит она.
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