89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов экстренно госпитализирован

За последние несколько месяцев актер попадает в больницу уже не первый раз.

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Василий Ливанов попал в больницу - у Ливанова инсульт с осложнениями / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Российский актер кино и дубляжа Василий Ливанов летом 2024 года перенес операцию по удалению тромба и расширению сосудов. 29 сентября он вновь почувствовал недомогание - отдышку, нарушения речи, боль и слабость в теле и ногах, сообщают росСМИ.

После этого артист попал в НИИ имени Склифосовского - артист перенес инсульт головного мозга. Его супруга сообщила прессе, что Ливанов чувствует себя неплохо.

Однако уже сегодня стало известно, что лечение артиста не оказало ожидаемого эффекта. Уровень кислорода в крови "Шерлока" оказался крайне низким, к тому же у его организме обнаружились маркеры воспаления, количество которых превышает норму в 5 раз.

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В связи с этим Василий Ливанов был переведен в реанимацию и помещен под аппарат ИВЛ. "Реанимация неврологии, состояние тяжелое", - сообщили прессе врачи.

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