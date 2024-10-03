89-летний Шерлок-путинист Василий Ливанов экстренно госпитализирован

Российский актер кино и дубляжа Василий Ливанов летом 2024 года перенес операцию по удалению тромба и расширению сосудов. 29 сентября он вновь почувствовал недомогание - отдышку, нарушения речи, боль и слабость в теле и ногах, сообщают росСМИ.
После этого артист попал в НИИ имени Склифосовского - артист перенес инсульт головного мозга. Его супруга сообщила прессе, что Ливанов чувствует себя неплохо.
Однако уже сегодня стало известно, что лечение артиста не оказало ожидаемого эффекта. Уровень кислорода в крови "Шерлока" оказался крайне низким, к тому же у его организме обнаружились маркеры воспаления, количество которых превышает норму в 5 раз.
В связи с этим Василий Ливанов был переведен в реанимацию и помещен под аппарат ИВЛ. "Реанимация неврологии, состояние тяжелое", - сообщили прессе врачи.
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