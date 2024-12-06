Ахеджакову "наказали": нарисовали вместо нее Боярскую в новогодней комедии

Лию Ахеджакову пытаются "закенсилить" даже в фильмах, снятых 30 лет назад.

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Ахеджакову решили заменить на Боярскую / Коллаж Главред, фото скриншот

Вы узнаете:

На кого пытаются заменить Лию Ахеджакову

Кому это нужно

Актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину и недавно закончила свое выступление фразой "Слава Украине", вызвала истерику на болотах.

Теперь, как пишет пропагандистский телеграмм-канал Shot, c помощью нейросети Ахеджакову заменили на дочь путиниста Михаила Боярского - Лизу Боярскую в культовой новогодней комедии "Ирония судьбы, или С лёгким паром".

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С такой инициативой обратилась в террористическое Министерство культуры официальный представитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Поводом стала фраза "Слава Украине!" на спектакле в Лос-Анджелесе, которую сказала 86-летняя артистка.

Истинная русская Крайт считает, что после фразы "Слава Украине" смотреть на актрису в культовой новогодней комедии, будет неприятно, особенно родственникам или знакомым тех, кто на в Украине убивает мирных украинцев.

Так как роль Тани из фильма не убрать, её лицо предложили заменить на Лизу Боярскую за счёт нейросети.

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Ранее Главред писал о том, что актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском диктаторе.

Также стоит отметить, что 84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

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Кто такая Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова - советская и российская актриса театра и кино; народная артистка террористической России. Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву". В феврале 2022 года выступила против военного вторжения России в Украину. 8 февраля 2023 года театр "Современник" убрал из своего репертуара последний спектакль "Игра в джин" с участием Ахеджаковой в связи с её антивоенной позицией. 5 апреля 2023 года Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, пишет Википедия. 2 сентября 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по административной статье о "дискредитации" российской армии

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