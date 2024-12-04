Ахеджакова закончила выступление фразой: "Слава Украине" и довела до истерики РФ

Лия Ахеджакова храбро и в очередной раз поддержала Украину.

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Лия Ахеджакова поддержала Украину/ Коллаж фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Коротко:

Как Лия Ахеджакова поддержала Украину

Что сделали россияне

Актриса Лия Ахеджакова, которая осуждает военное вторжение России в Украину, закончила свое выступление на правильной ноте.

Артистка произнесла "Слава Украине!" после спектакля в Лос-Анджелесе. Кадры с мероприятия публикует российский пропагандистский телеграм-канал SHOT.

видео дня

На кадрах видно, как 86-летняя Ахеджакова получила от зрителей букет цветов. Ее стали благодарить за ее проукраинскую позицию. "Спасибо вам за Украину", - говорят люди за кадром.

"Слава Украине", - ответила смелая Ахеджакова, оставаясь верной себе.

Традиционно, фраза про Украину и поддержку свободного украинского народа, вызвала истерику на болотах. По данным пропагандистов Mash, за фразу Ахеджаковой "зацепились" секстанты из движения "Сорок сороков". Авторы инициативы утверждают, что подобными фразами "Ахеджакова порочит звание народного артиста РФ, потому её надо его лишить". Плюс, приверженцы войны традиционно просят признать 86-летнюю актрису иноагентом, так как "свой спектакль "Мой внук Вениамин" она показывает исключительно за границей и там же делает политические заявления".

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Ранее Главред писал о том, что актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину, рассказала, почему разочаровалась в российском диктаторе.

Также стоит отметить, что 84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

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Кто такая Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова - советская и российская актриса театра и кино; народная артистка террористической России. Двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву". В феврале 2022 года выступила против военного вторжения России в Украину. 8 февраля 2023 года театр "Современник" убрал из своего репертуара последний спектакль "Игра в джин" с участием Ахеджаковой в связи с её антивоенной позицией. 5 апреля 2023 года Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, пишет Википедия. 2 сентября 2023 года главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по административной статье о "дискредитации" российской армии

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