Лия Ахеджакова

9 июля 2018, 14:45

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации.

Лия Ахеджакова

Дата рождения: 9 июля 1938 года, Днепропетровск, СССР.

Детство и образование

Лия Ахеджакова выросла в творческой семье в российском городе Макопе. Ее отчим Меджид Салехович Ахеджаков был главным режиссером, а мать Юлия Александровна актрисой Адыгейского драматического театра. В последние годы отчим Лии ослеп, а мать Ахеджаковой страдала открытой формой туберкулеза, но умерла от рака.

Лия Ахеджакова в детстве

После школы девушка поступает на факультет журналистики, но с треском проваливается. Поэтому артистка, чтобы не терять год, идет учиться в институт цветных металлов, где она продержалась полтора года.

Затем Ахеджакова решила поступить в ГИТИС – она считалась одной из лучших студенток на курсе.

Лия Ахеджакова в молодости

Творческая карьера

После учебы Ахеджакова по распределению попала в Московский театр юного зрителя. Там она выступала в амплуа травести, и провела в ТЮЗе более десяти лет, сыграв в десятке спектаклей.

Лия Ахеджакова на сене театра

Затем она пошла в театр "Современник", где служит с 1977 года и по сей день.

Ахеджакова сыграла множество разноплановых ролей в пьесах по мотивам классических произведений, вроде "Мелкого беса"  Федора Сологуба, "Виндзорских насмешниц" Вильяма Шекспира или "Предупреждения малым кораблям" Теннеси Уильямса. Кроме того, Лия Ахеджакова принимала участие в спектаклях частной антрепризы, таких как "Персидская сирень", которую драматург Николай Коляда написал специально для любимой артистки.

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С 1973 года снимается в кино. Дебютная роль в фильме "Ищу человека" была отмечена призами международных кинофестивалей в Варне и Локарно. Первые фильмы с участием Ахеджаковой эксплуатировали ее травести-амплуа. Поначалу актрисе доставались роли мальчиков.

Однако после того, как она снялась в новогодней комедии "Ирония судьбы или С легким паром", она стала знаменитостью.

Через два года она исполнила рол секретарши Верочки в "Служебном романе" Эльдара Рязанова, эта роль стала культовой – реплики ее героини растянули на цитаты, а ее наградили Государственной премией имени братьев Васильевых.

Ахеджакова в роли модной секретарши Веры в фильме "Служебный роман"

Ахеджакова появлялась почти в каждом хите Эльдара Александровича. В острых трагикомедиях "Гараж" и "Небеса обетованные" Ахеджаковой досталась одна из главных ролей. В эпизоде комедии "Старые клячи" Лия Меджидовна появилась вместе с отцом. В фильме он сыграл ее папу.

Лия Ахеджакова в фильме "Старые клячи"

Сеялась Ахеджакова и в последнем фильме Рязанова "Андерсен. Жизнь без любви".

В творческом багаже артистки насчитывается около сотни фильмов. Артистка до сих пор продолжает работать в кадре - она снялась в эпизоде ленты Кирилла Серебренникова "Лето" (2018).

Политические взгляды

Ахеджакова также известна своей активной гражданской позицией и политическими взглядами.

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В 2014 году актриса раскритиковала Кремль за политику в отношении Украины, осудила присоединение Крыма и Севастополя к России, подписалась под обращением в защиту певца и артиста Андрея Макаревича, который выступил с критикой политики российских властей в Украине, и поддержала Надежду Савченко.

В марте 2018 года Ахеджакова поделилась мнением, что вместе с аннексией Крыма Россия "принесла себе огромные проблемы". По ее словам, ситуация на полуострове ничуть не изменится, поскольку "нужно полностью менять кремлевскую систему". Ахеджакова также призналась, что ее очень ранят высказывания типа "Крымнаш" − особенно, если они звучат из уст некогда близких и уважаемых им людей.

В мае 2018 артистка отметила, что отношения России и Украины зашли в "ж*пу", также она призвала коллег "поднять хайп" и помочь Олегу Сенцову.

В июле 2018 Ахеджакова выступила на концерте, который прошел в Москве в поддержку незаконно осужденного в России украинского режиссера и сценариста Олега Сенцова.

Личная жизнь

Ахеджакова трижды была замужем. Первым мужем Ахеджаковой стал актер Валерий Носик, который работал вместе с ней в ТЮЗе. Их брак продлился недолго. О причинах расставания до сих пор доподлинно неизвестно.

Вторым супругом стал художник Борис Кочейшвили. В третий раз под венец Ахеджакова пошла в 63 года – она вышла замуж за фотографа Владимира Персиянинова, с которым живет до сих пор.

Лия Ахеджакова с третьим мужем Владимиром Персияниновым

Детей у актрисы нет.

Интересные факты

Ахеджакова является лауреатом Царскосельской художественной премии.

Ахеджакова - двукратная обладательница национальной премии "Ника" за лучшие женские роли второго плана в фильмах "Небеса обетованные" и "Изображая жертву".

В 2015 году удостоена почетного приза премии "Ника" в номинации "Честь и достоинство" за 2014 год.

Интересные цитаты

Об аннексии Крыма и мнении коллег

"Меня это так ранит, когда люди, мной безумно уважаемые, и я всегда находила с ними какое-то согласие, и с которыми я вместе выхожу на сцену, вдруг звереют: "Крым наш! Наш российский Крым". Меня это так ранит! Не хочется в это лезть. Я знаю, что он уже не наш. И то, что мы туда влезли, мы нанесли нашей экономике огромный ущерб".

Об отношениях между Россией и Украиной, май 2018

"Наши отношения с Украиной зашли в такую ж..пу, что оттуда уже никто не выйдет никогда. Мы должны поднять – вот новое слово – хайп. Без телевизора, без интернета хайп не получается. Можете считать, что это глупость, но я считаю, что в таком страшном деле (это необходимо, – Ред.) Сенцов – это не просто Сенцов, это еще и то, что случилось у нас с Украиной, и полРоссии поддерживает это, и готовы за хорошую зарплату поехать убивать людей на Донбасс".

Призыв поддержать Сенцова, июнь 2018

"Мне кажется, что все должны подавать свой голос в том качестве, в каком смогут. Потому что сегодня – Сенцов, а завтра – любой из нас. Друзья мои, давайте все кричать в силу своих возможностей. Давайте будем экстремальны в защите невиновных и в защите тех, кого мы любим".

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