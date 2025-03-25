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Александр Педан показал красавицу-дочку

Алена Кюпели
25 марта 2025, 16:40
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Украинский артист трогательно поздравил дочку с ее 20-м днем рождения.
Александр Педан с красавицей-дочкой
Александр Педан с красавицей-дочкой / Коллаж Главред, фото Instagram/pedanos та pedanlera

Кратко:

  • Что написал Александр Педан
  • Как выглядит его дочка

Украинский шоумен Александр Педан, который вслед за своей старшей дочерью Валерией, решил получать высшее образование, похвастался своей красавицей-дочкой.

На своей странице в Instagram, артист поделился фотографией, на которой он позирует вместе с Валерией.

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Дочь Александра Педана выросла настоящей красавице
Дочь Александра Педана выросла настоящей красавице / Фото Instagram/pedanlera

"Лерусе 20! Неожиданно быстро, но невероятно кайфово пролетело время. Всегда гордился и буду радоваться твоим успехам. Люблю безгранично", - написал отец.

К слову, девушка также ведет свою собственную страницу, которая выглядит очень эстетично и по-блогерски профессионально.

Дочь Александра Педана выросла настоящей красавице
Дочь Александра Педана выросла настоящей красавице / Фото Instagram/pedanlera

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что украинский шоумен Александр Педан, вслед за своей старшей дочерью Валерией, решил получать высшее образование. Для себя он выбрал специальность "Публичное управление".

Ранее также сын ведущего Александра Педана на съемочную площадку нового сезона шоу "Я люблю Украину" пришел с классом, чтобы звездный папа показал всю "кухню" телевидения изнутри.

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Кто такой Александр Педан?

Александр Педан - украинский ведущий и конферансье. Бывший игрок КВН (Стильный ветер, TM-TV, Три толстяка). Наиболее известен своей работой в проектах Comedy Club UA, "Підйом", "Україна сльозам не вірить", "Зроби мені смішно", "Інтуїція", "Хто зверху?", "Зірки під гіпнозом" и пр.

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