Алсу прижалась к племяннику российского путиниста и режиссера Федора Бондарчука.

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Алсу теперь смело может устраивать личную жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alsou_a/

Кратко:

С кем обнималась Алсу

Во что она была одета

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, в очередной раз стала героиней сплетен.

На этот раз, как пишет пропагандистское издание 7Дней, певицу наконец-то застукали за обнимашками с посторонним мужчиной. И случилось это не во время светского мероприятия, а в буквальном смысле - в лесу.

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Так, Алсу прижалась к племяннику российского путиниста и режиссера Федора Бондарчука. На Алсу был надет винного цвета длинный плащ, она была на высоких каблуках, а в руках держала большую люксовую сумку от Hermes.

Сам Крюков задумчиво вглядывался вдаль, прижимаясь к разведенной певице.

Алсу за деревом прижалась к мужчине / Фото Стархит

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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