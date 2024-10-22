Аурика Ротару объявила, почему на самом деле София Ротару сейчас не выступает

Аурика Ротару призналась, что ее сестра София чувствует себя хорошо.

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София Ротару пока не планирует возвращаться на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Ротару

Кратко:

У Софии Ротару нет проблем со здоровьем

Во время войны артистка не собирается выступать на сцене

Украинская известная певица Аурика Ротару рассказала, почему ее сестра София Ротару, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но все же поддержала Украину в 2022 году, сейчас не выступает не сцене.

В комментарии для Rostyslove Production Аурика отметила, что София сейчас чувствует себя хорошо и у нее нет проблем со здоровьем, но никаких шоу она не будет делать во время войны.

Но, по словам Ротару, когда наступит мир в Украине, возможно, София Михайловна все же порадует поклонников своим пением.

"Со здоровьем все в порядке. Увидеть ее на сцене – не знаю. Если закончится война, то, возможно, будут и концерты. Сейчас пока нет", - рассказала Аурика Ротару.

София Ротару / инфографика: Главред

Смотрите видео, где Аурика Ротару рассказала о своей сестре:

Кто такая София Ротару? София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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