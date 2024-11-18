Четыре грации: Лилия Ребрик показала трогательное фото со всеми своими дочерями

Дети ведущей могут посоревноваться с мамой в харизматичности.

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Лилия Ребрик новости - Лилия Ребрик показала, как сейчас выглядят все ее дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Вкратце:

Лилия Ребрик собрала всех троих дочерей на девичник

Ведущая поделилась фото с "вечеринки" с девочками

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик умеет подобрать удачные кадры, которые оказываются не только памятными для ее семьи, но и поднимают настроение поклонникам. Так в своем блоге в Instagram она недавно показала фото с девичника, которое буквально растопило сердца фанатов.

Воскресный вечер Ребрик решила провести в одном из столичных кафе. Компанию ей составили три самых лучших подружки - ее дочери.

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Женская часть семьи ведущей решила "отметить" это милым сэлфи, на котором с большим артистизмом и неуемной харизмой позировали сама Лилия и все три ее девочки.

"Просто теплый привет от девчачьего состава Дикой семейки с пожеланиями тихой и спокойной ночи. P.S. Капец, все три мои", - подписала милый кадр ведущая.

Лилия Ребрик новости - Лилия Ребрик показала, как сейчас выглядят все ее дочери / instagram.com/liliia.rebrik

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Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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