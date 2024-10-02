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"Чей Крым": Вера Брежнева угораздила в крупный скандал и разозлила украинцев

Элина Чигис
2 октября 2024, 04:30
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Вера Брежнева попала под волну критики.
Вера Брежнева
Вера Брежнева перешла на русский язык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa/

Украинская певица Вера Брежнева, которая долгое время жила и работала в стране-оккупанте РФ, но все же поддержала Украину в 2022 году, обратилась к фанатам на русском языке.

В своих соцсетях певица пожаловалась, что вынуждена отменить большой гастрольный тур по Европе. Хотя билеты довольно активно раскупались, но своих обязательств не выполнили организаторы концертов.

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"После некоторой паузы, во время которой моя команда пыталась спасти ситуацию, я вынуждена объявить об отмене тура, запланированного на ноябрь, по вине организаторов. И планирование нового — на весну", — написала Брежнева.

Подписчики певицы обратили внимание, что она опять перешла на язык страны-террориста и выразили свое огорчение:

"Вера, а Крым чей?";

"Вспомнила русский";

"В Россию собираешься?"

Кто такая Вера Брежнева?

Вера Брежнева - украинская певица, актриса и бизнесвумен. Бывшая участница поп-группы ВИА Гра (2003-2007). В октябре 2023 года начала музыкальный проект под псевдонимом VERA. Имела успех в РФ, однако после 24 февраля 2022 года выразила четкую антивоенную позицию и оборвала связи со страной-оккупантом.

Вера Брежнева - последние новости по теме

Отметим, недавно дочь Веры Брежневой Сара Киперман призналась, что учится в Женеве. Также Сара отметила, что своими профессиями мечты она считает вовсе не дизайн, а дело криминалистов, детективов и судмедэкспертов. Впрочем, у девушки есть в запасе еще несколько лет, чтобы окончательно определиться, чем она хочет заниматься в жизни.

А также ранее Вера Брежнева заинтриговала фанатов новым снимком и намекнула на новый роман. На своей странице в соцсетях Брежнева показала снимок, на котором видна ее нога в туфлях-лодочках и рядом мужская нога в коричневом ботинке.

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