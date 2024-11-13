Кратко:
- Юлия Волкова показала новое фото
- Путинистку не узнали фанаты
Бывшая солистка знаменитой группы "Тату" Юлия Волкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, увлеклась изменениями во внешности и фанаты в ужасе от ее вида.
На своей странице в соцсетях Волкова опубликовала новое фото, и оно вызвало недоумение в фанатов.
Подписчики певицы буквально не узнали Юлию, хотя путинистка ранее лично сообщала, что делала пластику лица, колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы.
Фанаты отметили, что Волкова испортила себя и стала похожей на Майкла Джексона.
"Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность";
"Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица";
"Майкл Джексон жив", - написали в комментариях.
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Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.
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Кто такая Юлия Волкова?
Юлия Волкова — российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату". С 2010 года занимается сольной карьерой.
28 апреля 2021 года Волкова подала в оргкомитет регионального отделения партии "Единая Россия" в Ивановской области документы для участия в процедуре предварительного голосования партии. Поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину
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