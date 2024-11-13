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"Что ты с собой сотворила": что случилось с экс-солисткой группы "Тату"

Элина Чигис
13 ноября 2024, 22:36
239
Юлия Волкова изменилась до неузнаваемости.
Юлия Волкова
Юлия Волкова переборщила с процедурами красоты / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Юлия Волкова

Кратко:

  • Юлия Волкова показала новое фото
  • Путинистку не узнали фанаты

Бывшая солистка знаменитой группы "Тату" Юлия Волкова, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, увлеклась изменениями во внешности и фанаты в ужасе от ее вида.

На своей странице в соцсетях Волкова опубликовала новое фото, и оно вызвало недоумение в фанатов.

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Подписчики певицы буквально не узнали Юлию, хотя путинистка ранее лично сообщала, что делала пластику лица, колола ботокс, делала биоревитализацию, мезотерапию и увеличивала губы.

Фанаты отметили, что Волкова испортила себя и стала похожей на Майкла Джексона.

"Я просто не понимаю, зачем нужно было настолько сильно менять свою внешность";

"Юля, что ты с собой сотворила?! Это просто ходячий Кен из фильма ужасов! А была такая красавица";

"Майкл Джексон жив", - написали в комментариях.

Как сейчас выглядит Юлия Волкова
Как сейчас выглядит Юлия Волкова / фото: скрин instagram.com, Юлия Волкова

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Как сообщал Главред, Игорь Николаев опять не появился с женой на публике. Поклонники заподозрили, что молчун не поддерживает актерскую карьеру Юлии Проскуряковой, поэтому проигнорировал мероприятии.

А также Елена Зеленская призналась, что ее родители были против того, чтобы она ставала сценаристкой юмористического проекта. Все из-за того, что первая леди имеет высшее образование и могла заниматься чем-то другим.

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Кто такая Юлия Волкова?

Юлия Волкова — российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату". С 2010 года занимается сольной карьерой.
28 апреля 2021 года Волкова подала в оргкомитет регионального отделения партии "Единая Россия" в Ивановской области документы для участия в процедуре предварительного голосования партии. Поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину

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