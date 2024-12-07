Дашу Астафьеву заподозрили в беременности

Вы узнаете:
- Почему Астафьев заподозрили в беременности
- Как она выглядит
Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая часто становится героиней светской хроники, а о ее личной жизни ходят легенды, теперь "подозреватеся" в новом событии.
Так, в сети обсуждают возможную беременность певицы.
На своей странице в Instagram, артистка и модель опубликовала сториз, как получает приглашение на благотворительный ивент. Во время вручения, у Даши как-будто бы виден округлый живот.
Между тем, причиной такого животика стал скорее всего неудачный кадр. Ведь на странице у модели есть множество фотографий, где она всегда стройна и не имеет ни лишнего веса, ни беременного живота.
На этих фото можно увидеть, что никакого живота у Даши нет. С ее фигурой, по-прежнему все прекрасно.
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Напомним, ранее Главред писал о том, что Астафьева рассказала, что в школьные годы не принимала себя и свою внешность ‒ мол, была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.
Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.
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Кто такая Даша Астафьева?
Дарья (Даша) Викторовна Астафьева — украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008—2017), сообщает "Википедия".
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