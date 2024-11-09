"Демоны выходили": Кравец рассказала о своих младших детях

Елена Кравец рассказала о непростом периоде взросления своих детей.

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Елена Кравец воспитывает троих детей / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lennykravets

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Что происходит с детьми Кравец

Как взрослеют ее дети

Актриса и комик Елена Кравец рассказала о своей жизни, а также о взрослели ее детей-двойняшек, 8-летних Ивана и Катерины.

Как рассказала она в интервью программе "Дома поговорим", недавно ее дочь переживала непростой период. "Несколько месяцев назад Катя перевернула всю детскую комнату. Казалось, демоны выходили. Она швыряла сегменты из дивана, подушки, игрушки… И все накопившееся в этот момент вылилось. Обычно она хлопает дверью, поплачет или сама себя успокоит, а тут она кричит и швыряет все на пути. Я дала ей время поагрессировать. Потом стало страшно и я зашла, а она говорит: "У меня не получилась снежинка!". Это был гнев", - поделилась актриса.

Кто такая Елена Кравец? Елена Юрьевна Кравец - украинская комедийная актриса. Участница команд высшей лиги КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит" и "95-й квартал"; с 2005 по 2022 год принимала участие в телепередаче "Вечерний квартал". С декабря 2022 по конец 2023 года —ведущая ток-шоу "Тихий вечер" на канале "Дом".

По ее словам, в такой ситуации помогает взять девочку на руки. "Я помню еще с детства, что нужно взять что-то пушистое, теплое, усадить ее на руки и качать. С раннего детства на нее это действует", – признались она.

Кравец также рассказала о том, как интересно наблюдать за тем, как взрослеют двойняшки.

"Интересно наблюдать, как они взрослеют. Особенно когда они вдвоем выстраивают свой микромир, свои отношения. Меня очень удивляет, когда я прихожу и Ваня иногда перед школой утром готовит Кате завтрак. А она сидит смотрит мультик и говорит: "Ванечка меня покормил", - делится она.

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Ранее Главред писал, что сын Елены Кравец проявил удивительное спокойствие, когда его разговор с мамой зашел об ужасных событиях последних 10 лет. Мальчик напомнил маме, что не знает жизни без войны. Он родился после 2014 года, когда страна-оккупант уже начала свои захватнические преступления.

А также ранее Елена Кравец поздравила старшую дочь Марию с 21-летием и ошеломила, насколько они похожи. Но Мария отметила, что уже два года считает ‒ неприемлемо устраивать пышное празднование своего дня рождения, который совпал с датой начала полномасштабного военного вторжения страны-агрессора РФ в Украину.

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