"Девочку назвали в мою честь": Киркоров жестко опозорился выдуманной историей

Киркоров на ходу выдумал историю, в которой дважды сел в лужу.

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Филипп Киркоров пытается оставаться популярным/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422&locale=nl_NL

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину и ездил развлекать оккупантов на незаконно оккупированный Донбасс, похвалился геройской историей из своей жизни, которая оказалась абсурдной выдумкой.

Киркоров рассказал, что у него есть опыт принимать роды. Как рассказал певец на видео, он якобы ехал в маршрутке из одного города в другой и посторонняя женщина начала рожать. И сам Киркоров стал принимать у нее роды.

К слову, в 1990-м году Киркоров уже участвовал в крупных концертах типа "Песня года", имел собственный альбом и вряд ли передвигался на маршрутках.

Позже он сказал, что ребенка назвали в его честь - Филиппом. Через секунду он уже забыл о вранье и сказал, что это девочка, и ей должно быть лет сорок.

Хотя до этого он отмечал, что история произошла лет "35 назад".

Позже он стал выкручиваться, что ребенка назвали то ли "Филиппой" то ли "Филиппиной", но всем было очевидно, что путинист просто врет.

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Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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