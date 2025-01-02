ДиКаприо поразил заплывшей фигурой на пляже

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- Как выглядел ДиКаприо
- С кем он отдыхал
Сияющего голивудского актера Леонардо ДиКаприо засняли вместе с его девушкой Витторией Черетти во время их роскошного рождественского отпуска на острове Сен-Бартелеми в Карибском море в субботу.
Как пишет The Daily Mail, 50-летний актер на 24 года старше популярной модели, но, похоже, она наконец-то укротила его дикие наклонности.
Виттория надела на свою стройную фигуру серебристое бикини-стринги со стразами.
Купальник Черетти отличался ослепительным логотипом на груди и ослепительной бабочкой на плавках. Брюнетка-красавица надела большие солнцезащитные очки поверх своего лица без макияжа и закрепила свою прическу заколкой-когтем.
Тем временем Леонардо продемонстрировал свою волосатую грудь с помощью золотого ожерелья-цепочки и надел черные плавки.
Его фигура заплыла и он уже не выглядит таким красавцем, как был раньше.
Ди Каприо скрыл свои знаменитые нежно-голубые волосы под классическими солнцезащитными очками Ray-Ban, а на лице у него была значительная щетина.
Сообщается, что уроженец Лос-Анджелеса встретил красотку итальянского происхождения на премьере его фильма "Убийцы лунного цветка" на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.
Сообщается, что Виттория завершила свой развод с диджеем Маттео Миллери в июне 2023 года.
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Напомним, недавно любвеобильному актеру стали приписывать отношения с 28-летней британской телеведущей Майей Джама. Сам ДиКаприо про это предпочитает по-джентльменски молчать, что подогревает еще больший интерес у фанатов.
Ранее Главред писал о том, что буквально на следующий день после того, как ДиКаприо расстался со своей девушкой Камиллой Морроне, вспыла информация о новой пассии голливудской звезды. Ею оказалась модель из Украины Мария Береговая.
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