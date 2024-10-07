Дочь путиниста Киркорова жестко высмеяла отца и опозорила на всю РФ

Алла-Виктория опять потроллила своего отца.

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Алла-Виктория пошутила над Филиппом Киркоровым / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Дочь российского певца Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, Алла-Виктория Киркорова решила пошутить над отцом.

Как сообщают росСМИ, девочка опубликовала видео, в котором прокомментировала скандал с вечеринками рэпера Пи Дидди и дала понять, что Киркоров также мог быть на них.

видео дня

Алла-Виктория в ролике сначала выразила надежду на то, что среди гостей вечеринок рэпера не было ее любимого артиста – путиниста Киркорова. Но в конце видео она все же намекнула, что он там был. На кадрах девочка показалась с нарисованной бородой, как у ее отца.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Ранее путинист Киркоров опозорился перед дочерью Ани Лорак на вечеринке, посвященной Дню рождения девочки. Филипп был приглашен на праздник, так как является крестным Софии.

Также Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках нового клипа. Причина недовольства Киркорова удивила даже его коллегу, который буквально опешил из-за мелочности певца.

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