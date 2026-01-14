Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

Алена Кюпели
14 января 2026, 13:32
51
Путинистка Долина лишилась еще одного концерта - никто не покупает билеты.
Лариса Долина
Лариса Долина скоро останется без ничего / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

  • Где отменили концерт Долиной
  • В чем причина отмены концерта

Российская певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, снова осталась без концерта.

Как пишут российские пропагандисты, запланированный на февраль концерт путинистки в Санкт-Петербурге снова отменился.

видео дня

Изначально мероприятие было запланировано на 25 февраля. Сейчас в "Октябрьском" предупреждают, что концерт состоится 15 ноября.

"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сообщила концертная площадка.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина
Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

Судя по количеству проданных билетов, пока что концерт далек от аншлага. Скорее всего, как и концерт в террористической Москве будет отменен.

Путинистка Долина опозорилась на выступлении
Путинистка Долина лишилась концертов / Фото КП.ру

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее победительница песенного конкурса Евровидения-2014 Кончита Вурст рассказала, что думает о проекте.

Ранее также российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:41Украина
Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

14:21Украина
Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Украинцы покупают пачками: в супермаркетах неожиданно подешевел базовый продукт

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Парадокс СССР: почему строили асфальтовые дороги, хотя в Союзе было очень много бетона

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

Последние новости

14:49

Что запрещено разогревать в микроволновке: названы 7 продуктов

14:44

30 млн рублей налогов на армию агрессора: в Житомирской области бывший чиновник Андрей Задирака работает с российским бизнесом - СМИ

14:41

В Киеве улучшится ситуация со светом: Свириденко сказала, когда и назвала условие

14:29

"Есть свои испытания": Lida Lee рассказала о табу в отношениях с Салемом

14:26

Светлана Билоножка рассказала, как ей приходится выживать - детали

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
14:21

Шмыгаль стал новым главой Минэнерго и сделал важное заявление

13:48

Умер депутат от партии "Слуга народа" Александр Кабанов - что известно

13:46

Почему 15 января нельзя впускать в дом чужих людей: какой церковный праздник

13:32

Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

Реклама
13:21

Станет теплее на 33%: как обогреть комнату без дополнительного обогревателя

13:11

"Не буду больше": Кончита Вурст окончательно отреклась от Евровидения

13:03

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине - на какой срок

13:02

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

13:00

Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

12:58

Мошенники выдают себя за Минэнерго: как украинцам не попасться на удочку

12:50

Связи с Илоном Маском и не только - что известно о новом министре обороны Федорове

12:44

Рада поддержала назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

12:35

РФ готовит новый мощный удар: какой город будет под прицелом

12:24

В одной области объявили обязательную эвакуацию: кому нужно немедленно выехать

11:57

Как пережить ночь без отопления: советы, которые помогут быстро согреться

Реклама
11:49

Путин установил новый дедлайн для захвата Донецкой области – известны сроки

11:45

Тимошенко об обысках в офисе "Батькивщины": в последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича

11:45

Украина не может на 100% противодействовать атакам РФ: Зеленский сделал заявление

11:38

Китайский гороскоп на завтра 15 января: Тиграм - расставание, Собакам- переживания

11:35

Гороскоп Таро на завтра 15 января: Козерогам - найти пространство, Рыбам - цели

11:27

"Платим десять за две сессии": Тимошенко вручили подозрение и опубликовали прослушкуВидео

11:22

В Киеве слили воду из систем отопления: будут ли проблемы с восстановлением тепла

11:04

Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала

10:58

Начнет ли подсолнечное масло резко дорожать: украинцам сказали, к чему готовиться

10:58

Мороз с сюрпризами: какая будет погода в Житомирской области до конца недели

10:55

Был командиром взвода спецподразделения "Кара-Дах": погиб молодой лейтенант "Чикаго"Эксклюзив

10:48

Техника может сгореть: на что обратить внимание при покупке зарядной станции

10:37

Тимошенко подтвердила обыски в офисе "Батькивщины", но отвергла все обвинения

10:15

В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"

10:11

В Украине отменят очереди и графики отключений: эксперт озвучил когда

10:05

Останутся ли украинцы без газа из-за атак РФ: эксперт оценил худшие сценарии

09:59

ЕС готовит спецпосланника для переговоров с РФ: появились первые имена претендентов

09:16

РФ проводит диверсии в Европе: СМИ назвали опасную для Украины цель Кремля

09:10

"Волшебнику можно доверять": Элайджа Вуд заговорил о возвращении Фродо в новом "Властелине Колец"

09:07

Рожденные держать слово: четыре знака зодиака с железным чувством долга

Реклама
09:06

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 январяФото

09:05

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 14 января (обновляется)

08:53

Трамп пригрозил "большими проблемами" премьеру Гренландии: в чем причинаВидео

08:48

Карта Deep State онлайн за 14 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:19

Россия атакует Киев дронами: в городе гремят взрывы, ПВО отбивает атаку

08:09

Убийство холодом: как россияне наконец-то дождались длительных морозов в Украинемнение

07:48

Лидеры G7 будут просить Трампа поддержать гарантии безопасности для Украины - FT

07:00

Полгорода в дыму: дроны атаковали Ростов, горят резервуары нефтепродуктов - СМИ

06:10

Финансовый прорыв и яркий роман: кому улыбнется удача до конца зимы - гороскопВидео

06:10

Как работает "террористический интернационал" РФ и Иранамнение

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять