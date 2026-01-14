Путинистка Долина лишилась еще одного концерта - никто не покупает билеты.

Лариса Долина скоро останется без ничего / коллаж: Главред, фото: t.me, Лариса Долина

Кратко:

Где отменили концерт Долиной

В чем причина отмены концерта

Российская певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, снова осталась без концерта.

Как пишут российские пропагандисты, запланированный на февраль концерт путинистки в Санкт-Петербурге снова отменился.

Изначально мероприятие было запланировано на 25 февраля. Сейчас в "Октябрьском" предупреждают, что концерт состоится 15 ноября.

"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сообщила концертная площадка.

Лариса Долина поддерживает диктатора Путина / фото: t.me, Лариса Долина

Судя по количеству проданных билетов, пока что концерт далек от аншлага. Скорее всего, как и концерт в террористической Москве будет отменен.

Путинистка Долина лишилась концертов / Фото КП.ру

Прецендент Долиной

Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.

Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.

О персоне: Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

