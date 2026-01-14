Долиной отменили очередной юбилейный концерт в РФ

Кратко:
- Где отменили концерт Долиной
- В чем причина отмены концерта
Российская певица Лариса Долина, которая прославилась благодаря своей афере с продажей квартиры в Москве, снова осталась без концерта.
Как пишут российские пропагандисты, запланированный на февраль концерт путинистки в Санкт-Петербурге снова отменился.
Изначально мероприятие было запланировано на 25 февраля. Сейчас в "Октябрьском" предупреждают, что концерт состоится 15 ноября.
"Концерт переносится на 15 ноября 2026 года. Билеты с датой 25 февраля 2026 года действительны. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — сообщила концертная площадка.
Судя по количеству проданных билетов, пока что концерт далек от аншлага. Скорее всего, как и концерт в террористической Москве будет отменен.
Прецендент Долиной
Тогда стало известно, что после продажи квартиры Долина отдала все деньги мошенникам. Позже она опомнилась и решила, что сделку нужно отменить в судовом порядке. То есть по-факту, покупательница оставалась и без денег и без квартиры. И суд таки встал на сторону хамоватой певицы, пока верховный суд РФ не отметил это решение.
Данный прецендент вызвал волну возмущения в социуме и концерты Долиной стали массово отменять. А на те концерты, которые оставались в расписании, зрители просто не покупали билеты.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее победительница песенного конкурса Евровидения-2014 Кончита Вурст рассказала, что думает о проекте.
Ранее также российский композитор и певец Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, написал песню, в которой было упоминание о певце Андрее Губине.
Вас также может заинтересовать:
- 72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной на 30 лет младше нее
- В России скончался популярный актер, звезда сериала "Каменская"
- Собчак публично унизила своего мужа: что она сделала
О персоне: Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред