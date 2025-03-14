Кратко:
- Что случилось с актрисой
- Что у нее обнаружили
В террористической России экстренно госпитализировали звезду "Каменской", актрису Елену Яковлеву.
По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, 64-летняя Яковлева пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Актрисе назначили терапию. Пока она будет находиться под наблюдением медиков.
В 2014 году Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей резко стало плохо во время выступления на сцене.
Яковлева — народная артистка РФ, снялась в "Интердевочке", "Петербургских тайнах", "Последнем богатыре", "Чебурашке" и ещё в более чем 100 фильмах и сериалах.
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Ранее Главред рассказывал, что клоун-путинист Евгений Петросян вышел на связь после госпитализации - в Международный женский день его с кровотечением забрала скорая.
Ранее стало известно о том, что российский путинист-клоун Евгений Петросян, который в качестве очередной жены выбрал себе женщину, моложе его на 44 года, оказался в тяжелом состоянии в реанимации.
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