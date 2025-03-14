Экстренно госпитализировали популярную российскую актрису, звезду "Каменская"

Елена Яковлева оказалась в больнице с серьезным диагнозом.

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У Яковлевой обнаружили новообразование / Коллаж Главред, фото РосСМИ

Кратко:

Что случилось с актрисой

Что у нее обнаружили

В террористической России экстренно госпитализировали звезду "Каменской", актрису Елену Яковлеву.

По данным пропагандистского телеграмм-канала SHOT, 64-летняя Яковлева пожаловалась на сильные боли в животе. Предварительно, у неё — заболевание брюшной полости и новообразование в печени. Актрисе назначили терапию. Пока она будет находиться под наблюдением медиков.

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Яковлева в фильме Интердевочка / Фото Кино-Театр.ру

В 2014 году Яковлева рассказывала, что перенесла клиническую смерть во время операции по удалению язвы желудка. Тогда ей резко стало плохо во время выступления на сцене.

Елена Яковлева в фильме "Каменских" / Фото КП

Яковлева — народная артистка РФ, снялась в "Интердевочке", "Петербургских тайнах", "Последнем богатыре", "Чебурашке" и ещё в более чем 100 фильмах и сериалах.

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