Елена Зеленская в компании 8 первых леди и джентльменов вошла в историю издания "Elle"

Вместе с ними она приняла участие в съемках беспрецедентной обложки модного глянца.

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Елена Зеленская новости - Елена Зеленская появилась на обложке Elle вместе с первыми леди и джентльменами / коллаж: Главред, фото: t.me/FirstLadyOfUkraine

В сентябре 2024 года в Киеве состоялся IV Саммит первых леди и джентльменов под патронажем первой леди Украины Елены Зеленской. Главной темой обсуждения стала защита детей, как гарантия безопасного будущего страны.

Накануне Саммита первые леди и джентльмены приняли участие в фотосессии, результатом которой стала обложка осеннего выпуска "ELLE Україна". Она получилась совершенно особенной, ведь, как утверждается на официальной странице издания в Instagram, стала первой за всю историю (как в Украине, так и в мире) журнала, на которой одновременно оказалось столько половинок руководителей стран.

Так на фото позировали Сюзанна Иннес-Стубб (Финляндия), Сирье Карис (Эстония), Тамара Вучич (Сербия), Россана Брисеньо (Белиз), Диана Науседене (Литва), Лукресия Пейнадо (Гватемала), Бо Тенгберг (Дания), Алеш Мусар (Словения) и Елена Зеленская (Украина) - всего 9 первых леди и джентльменов.

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Фотосессия состоялась в музее "Хлібня" в Софии Киевской. Ее главные герои облачились в оттенки белого, синего и серого, а также примерили на себя украшения от украинского бренда Guzema Fine Jewelry в знак поддержки украинской культуры.

Для нового выпуска "ELLE Україна" первые леди и джентльмены дали эксклюзивные интервью, в которых обсудили защиту детей, свои личные цели и миссии, а также важность таких инициатив, как Саммит.

Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Кто такая Елена Зеленская / инфографика: Главред

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