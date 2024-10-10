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"Это измена": вдовец Нины Матвиенко рассказал правду, почему бросил ее

Элина Чигис
10 октября 2024, 03:00
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Петр Гончар назвал причину развода с Ниной Матвиенко.
Нина Матвиенко
Петр Гончар сожалеет о своих поступках / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nina_matvienko_official/

Украинский художник и вдовец украинской легендарной певицы Нины МатвиенкоПетр Гончар признался, что артистка ревновала его, поскольку он "любил красоту".

Во время съемок шоу "Говорить вся країна" на канале "1+1 Україна" Гончар отметил, что он тоже ревновал жену.

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"У нее была ревность, да и я ревновал. Поклонников было очень много. Ну и она меня подревновывала, потому что я любил красоту", – рассказал художник.

А также, когда дети выросли, Гончар решил жить отдельно от Матвиенко.

"Когда все было сделано – дети есть, выросли, появились внуки, есть где жить, за что жить, – я принял такое решение. Она это поняла. Я просто эгоистично это сделал, конечно, эгоистично. Первые годы мы, может, конфликтовали на этом уровне, а потом смирились и общались. Об измене тут тоже можно говорить, потому что, когда ты ушел, это уже измена ", – рассказал Петр.

Кто такая Нина Матвиенко?

Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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Отметим, народный артист Украины Богдан Сташкив погиб на Закартпатье неподалеку от Нижних Ворот в ДТП. В автокатастрофе погибло два человека, жена артиста находится в реанимации.

А также Кристина Орбакайте высказала переживания за детей, которые уехали из РФ. Певица также подчеркнула, что имеет в виду всех талантливых ребят, которым пришлось строить карьеру и добиваться успехов заново за рубежом.

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