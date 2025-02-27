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"Это все перечеркивает!": Потап осудил Минкульт за запрет на выезд для артистов

Анна Подгорная
27 февраля 2025, 21:26
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Потапенко, который живет за границей, сделал эмоциональное заявление.
Потап
Минкульт запретил артистам выезжать за границу - реакция Потапа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Кратко:

  • Минкульт объявил запрет на выезд артистов и журналистов за границу
  • Потап раскритиковал это решение в социальных сетях

Сегодня Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины опубликовало сообщение, в котором говорится о приостановке "выдачи писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц (журналистов и деятелей искусства) за пределы государственной границы" с третьего марта и до "нормативно-правового урегулирования этого вопроса". Такое решение принято в связи с тем, что многие покидают страну, но не возвращаются.

Потап оказался возмущен таким решением Минкульта. Во время полномасштабной войны в Украине он перебрался за границу - там он живет и работает, изредка возвращаясь в родную страну. В недавнем интервью музыкальный продюсер признался, что "выезжал по разным причинам через разные инстанции".

видео дня

В ответ на решение Министерства культуры Потап в своем блоге в Instagram опубликовал гневный пост: "Украинские артисты на международной арене поддерживают государство, поддерживают Президента, собирают сотни миллионов гривен на ВСУ, а Минкульт, вместо того чтобы помогать, это все перечеркивает!" В качестве иллюстрации своих слов он привел коллаж из фото украинских артистов: Верки Сердючки с мамой, Alyona Alyona, Михаила Хомы, Александра Пономарева и Юрия Горбунова, Олега Псюка, Юлии Саниной, Yaktak, Артема Пивоварова, Курган & Agregat и др.

Заявление Потапа
Минкульт запретил артистам выезжать за границу - реакция Потапа / instagram.com/realpotap

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Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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