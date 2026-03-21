"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

Скандальная певица раскритиковала представителей украинского шоу-бизнеса.

Скандальная украинская певица Анастасия Приходько критически высказалась о новом творчестве Дмитрия Монатика. В интервью РБК-Украина артистка вспомнила прошлое знаменитости.

По словам Приходько, Монатик слишком быстро сменил позицию из-за страха оказаться "за бортом" украинского шоу-бизнеса, и это негативно повлияло на его песни.

"Мне была непонятна его политика. Он ездил в Москву, сидел там повсюду, а теперь он резко перевел на украинский все песни, чем лично я не занимаюсь. Дима, что это за страх? Это страх публичного человека остаться за бортом. Имея такой замечательный музыкальный багаж, как у Димы, у него страх, что на украинском он не напишет лучше", — высказалась Анастасия.

Также певица громко "прошлась" по другим своим звездным коллегам, которые стали переводить свои хиты на украинский язык. В то же время звезда отметила, что уважает артистов, которые с самого начала творили на родном языке: лидера "Бумбокс" Андрея Хлывнюка и фронтмена "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

"Все сейчас пытаются петь на украинском и перепевать друг друга, и мне кажется, уже частично начинают где-то сходить с ума. Я так наблюдаю за всем этим. Смотрю: тот что-то вымочит, тот что-то вымочит, тот что-то сделает. Я думаю: "Господи, куда вас несет, друзья?" Как будто их в банку заперли. Я немного из другой истории", — заявила Приходько.

О персоне: Анастасия Приходько Анастасия Приходько - украинская певица, автор песен, общественный и политический деятель, заслуженная артистка Украины. В 2007 году принимала участие в шоу российского Первого канала "Фабрика звёзд 7", в котором заняла первое место, после чего начала сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Представляла Россию, которая напала на Украину, на музыкальном конкурсе "Евровидение-2009" с песней "Мамо". В финальной части конкурса заняла 11-е место. По данным Википедии, в октябре 2018 года объявила об уходе со сцены. 24 февраля 2021 года состоялось возвращение на эстраду.

