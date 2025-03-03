Главная инфоцыганка РФ получила большой срок за финансовое мошенничество

Елена Блиновская и ее защитники рассчитывали на более мягкий приговор.

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Елена Блиновская приговор - за что посадили Елену Блиновскую / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elena_blinovskaya

Кратко:

Блиновская попала в СИЗО из-за неуплаты налогов и мошенничества с финансами

Год спустя мошеннице вынесли приговор

Российская блогерша и предпринимательница Елена Блиновская заработала огромное состояние на продаже уроков "успешного успеха" - в своих блогах она показывала картинку идеальной жизни, достичь которой она предлагала своим подписчикам за крупные взносы. Триумф "главной инфоцыганки РФ" оборвался весной 2023 года: сперва к ней пришли с обысками, затем против Блиновской открыли уголовное дело по обвинениям в уклонении от уплаты налогов (906 млн рублей) и отмывании денежных средств (716 млн рублей).

Бизнеследи пыталась сбежать из страны, но была поймана и посажена под домашний арест. С января 2024 сидела в СИЗО за нарушение правил домашнего ареста.

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Сегодня в столице страны-оккупанта был объявлен приговор Елене Блиновской за мошенничество - 5 лет колонии общего режима, штраф в размере 1 млн. рублей и запрет на коммерческую деятельность на 4 года, сообщают росСМИ. Наказание за неуплату налогов с нее сняли в связи с истечением срока давности.

Время пребывания мошенницы под домашним арестом и в СИЗО учитывается в общий срок. Таким образом отбывать наказание в колонии она будет менее четырех лет.

За время уголовного дела у Блиновской и ее мужа арестовали более 50 банковских счетов, миллионы рублей в различных валютах, более двух десятков объектов движимого и недвижимого имущества.

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Кто такая Елена Блиновская? Елена Блиновская - российский блогер, предприниматель и телеведущая. Российские СМИ назвали Блиновскую главной "инфоцыганкой" страны. С апреля 2023 года проходит обвиняемой по уголовным делам о неуплате налогов и отмывании денежных средств. С января 2024 года находится в СИЗО. 3 марта 2025 года суд осудил Елену за неуплату налогов и приговорил к пяти годам колонии и штрафу в размере 1 миллиона рублей, сообщает Википедия.

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