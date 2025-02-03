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"Мне рожать, а мы не расписаны": Осадчая рассказала о своей свадьбе

Анна Подгорная
3 февраля 2025, 15:34
528
Катя Осадчая рассказала, как муж делал ей предложение, которое они смогли осуществить лишь на 9 месяце беременности.
Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Свадьба Горбунова и Осадчей - Горбунов и Осадчая рассказали про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Краткое содержание:

  • Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля 2025 года отметили восьмую годовщину свадьбы
  • Ведущие впервые рассказали, как и почему женились за 2 недели до рождения сына Ивана

Украинские ведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов 3 февраля празднуют Жестяную свадьбу - 8 лет со дня заключения официального брака. В честь этого звездные супруги в социальных сетях раскрыли ранее не публикованные подробности своей свадьбы.

Так Горбунов мило признался возлюбленной, что "без нее жизни не было". Впрочем, не упустил он и возможность с юмором отметить, что брак с Осадчей для него идет, как год за два.

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В свою очередь ведущая предалась воспоминаниям о том, каким был их особенный день. Предложение руки и сердца Юрий Горбунов сделал своей избраннице спонтанно - в сентябре в Одессе на День ее рождения. К тому моменту Катя Осадчая уже была на четвертом месяце беременности.

Впрочем, организацией свадьбы пара совершенно не занималась - из-за плотных рабочих графиков они совершенно об этом забыли. Правда, в начале февраля опомнились, ведь уже 18-го числа на свет должен был появиться их сын Иван.

Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Свадьба Горбунова и Осадчей - Горбунов и Осадчая рассказали про свадьбу / instagram.com/kosadcha

Чтобы ребенок родился в законном браке, Горбунов и Осадчая решили тихо расписаться, а потом поужинать в ресторане в узком кругу близких. "Сказать честно: свадьба на 9 месяце беременности - не лучшая идея. В какой-то момент у меня начала кружиться голова. И казалось, что свадьба для невесты окончится, не начавшись", - вспоминает Катя.

К счастью, все обошлось, хоть и в их план про тихий семейный праздник были внесены значительные коррективы с легкой руки друзей новобрачных. После росписи они забрали Горбунова и Осадчую из ЗАГСа, и отвезли в ресторан. Там был организован ужин с элементами украинских народных традиций, песнями и танцами.

Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Свадьба Горбунова и Осадчей - Горбунов и Осадчая рассказали про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

И теперь Катя Осадчая и Юрий Горбунов вспоминают свой особенный день с теплом, которое пронесли через все восемь лет вместе. "А если серьезно, за 8 лет мы многое успели. Родили двоих мальчиков, прошли вместе пандемию и начало полномасштабной войны... Но через 8 лет я точно могу сказать - мы самые родные люди друг для друга и лучшие друзья. Нам хорошо вместе и когда весело, и когда грустно. С годовщиной нас! Давай дотянем до Золотой свадьбы", - обратилась Катя Осадчая к мужу.

Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Свадьба Горбунова и Осадчей - Горбунов и Осадчая рассказали про свадьбу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая, Юрий Горбунов
Свадьба Горбунова и Осадчей - Горбунов и Осадчая рассказали про свадьбу / instagram.com/kosadcha

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Кто такая Катя Осадчая

Екатерина Осадчая — украинская журналистка, телеведущая и модель. Наиболее известна, как ведущая программы "Светская жизнь" на телеканале "1+1". В школьные годы (с 13 до 18 лет) работала в модельном бизнесе в Западной Европе, в 18 лет вернулась на территорию Украины.

Кто такой Юрий Горбунов?

Юрий Горбунов – украинский актер, телеведущий, шоумен и заслуженный артист Украины. В феврале 2017 года Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая объявили, что они официально замужем. 18 февраля 2017 года у супругов родился сын Иван, 19 августа 2021 года родился второй сын супругов Даниил.

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