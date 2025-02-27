"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Билык поделилась своими предчувствиями про предстоящий мир в Украине.

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Ирина Билык новости - Билык сделала прогноз про дату конца войны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/bilyk.iryna

Кратко:

Ирина Билык предположила, когда в Украине закончится полномасштабная война

Прогноз певицы оказался весьма оптимистичным

Политические эксперты оставляют противоречивые прогнозы о том, когда в Украине наступит мир, и не берутся "предсказывать" точную дату завершения полномасштабной войны. Впрочем, украинскую певицу Ирину Билык это совершенно не останавливает.

В своем недавнем интервью для М1 она выразила собственное мнение о том, когда закончится война в Украине. Так артистка отметила, что по ее предчувствиям это произойдет уже этой весной, и свой юбилей 6 апреля она будет отмечать уже под мирным небом.

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"Я хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет первый и последний раз. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. К моим концертам в Киеве, до шестого апреля", - говорит Ирина Билык.

Кто такая Ирина Билык / инфографика: Главред

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Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

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