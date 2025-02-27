"Хочу сделать громкое заявление": Ирина Билык назвала дату окончания войны

Кратко:
- Ирина Билык предположила, когда в Украине закончится полномасштабная война
- Прогноз певицы оказался весьма оптимистичным
Политические эксперты оставляют противоречивые прогнозы о том, когда в Украине наступит мир, и не берутся "предсказывать" точную дату завершения полномасштабной войны. Впрочем, украинскую певицу Ирину Билык это совершенно не останавливает.
В своем недавнем интервью для М1 она выразила собственное мнение о том, когда закончится война в Украине. Так артистка отметила, что по ее предчувствиям это произойдет уже этой весной, и свой юбилей 6 апреля она будет отмечать уже под мирным небом.
"Я хочу сделать громкое заявление. Возможно, это будет первый и последний раз. Вот почему-то мне кажется, что именно к моему дню рождения закончится война. Почему-то я так чувствую. К моим концертам в Киеве, до шестого апреля", - говорит Ирина Билык.
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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