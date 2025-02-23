"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

Мурат Налчаджиоглу нежно обратился к украинской Мадонне.

https://glavred.info/starnews/pro-tvoi-usta-nalchadzhioglu-publichno-poflirtoval-s-irinoy-bilyk-10641995.html Ссылка скопирована

Мурат Налчаджиоглу заговорил про поцелуи с Ириной Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca, instagram.com/bilyk_iryna

Кратко:

Ирине Билык приписывают роман с Муратом Налчаджиоглу

Бизнесмен поддержал эти слухи пикантным флиртом

Уже около месяца в светских хрониках имя Ирины Билык связывают с Муратом Налчаджиоглу - турецким бизнесменом и бывшим мужем предательницы Ани Лорак. Паре приписывают страстный роман.

Мурат и Ирина делают друг другу публичные комплименты, и даже провели вместе День всех влюбленных. Они также не скрывают своих нежных чувству друг к другу в социальных сетях.

видео дня

К примеру, недавно певица в своем блоге в Instagram поделилась роликом, в котором она на камеру красит губы. Билык поинтересовалась у своих подписчиков-мужчин, нравится им больше целовать свою женщину с помадой на губах или без.

Среди множества комментариев отметился и предполагаемый бойфренд звезды. Налчаджиоглу написал: "Если речь идет про твои уста, то только без... Ничто не должно мешать вкусу".

Мурат Налчаджиоглу заговорил про поцелуи с Ириной Билык / instagram.com/bilyk_iryna

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что музыкальный продюсер и певец Потап нашел замену Насте Каменских. Муж и жена давно не появлялись вместе, зато артист публикует кадры со "славянской королевой".

Также сбежавший за границу Алексей Арестович впервые прокомментировал развод с третьей женой. Это - первая женщина, которая сама бросила скандального блогера.

Читайте также:

Кто такая Ирина Билык? Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред