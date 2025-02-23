"Про твои уста": Налчаджиоглу публично пофлиртовал с Ириной Билык

Кратко:
- Ирине Билык приписывают роман с Муратом Налчаджиоглу
- Бизнесмен поддержал эти слухи пикантным флиртом
Уже около месяца в светских хрониках имя Ирины Билык связывают с Муратом Налчаджиоглу - турецким бизнесменом и бывшим мужем предательницы Ани Лорак. Паре приписывают страстный роман.
Мурат и Ирина делают друг другу публичные комплименты, и даже провели вместе День всех влюбленных. Они также не скрывают своих нежных чувству друг к другу в социальных сетях.
К примеру, недавно певица в своем блоге в Instagram поделилась роликом, в котором она на камеру красит губы. Билык поинтересовалась у своих подписчиков-мужчин, нравится им больше целовать свою женщину с помадой на губах или без.
Среди множества комментариев отметился и предполагаемый бойфренд звезды. Налчаджиоглу написал: "Если речь идет про твои уста, то только без... Ничто не должно мешать вкусу".
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Кто такая Ирина Билык?
Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.
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