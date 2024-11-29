"Хотя бы все забыли": бывшая жена Остапчука публично высмеяла своего экса

Бывшая жена украинского ведущего Владимира Остапчука – нотариус и блогер Кристина Горняк решила пошутить о своих прошлых отношениях.
На своей странице в соцсетях Кристина поддержала тренд, она написала: "Кто-то говорит: "Ты знаешь, кто мой бывший?" А я думаю: "Боже, хотя бы все забыли, кто мой бывший".
Большинство подписчиков Горняк решили, что речь идет о ведущем, но Кристина напомнила, что у нее ранее были и другие отношения.
Также одна из подписчиц написала, что новая жена Владимира будет не в восторге от такого заявления Кристины.
"И даже если это будет о другом бывшем. Но тут уж, как говорится, каждый дорисует свой сценарий. Оставим такое право им!" – отметила Горняк.
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А также Александр Феклистов поделился, что выехал из страны-оккупанта РФ в Испанию из-за сложной обстановки. актер подчеркнул, что его ждала тяжелая судьба после того, как он публично поддержал Украину в сражение со страной-оккупантом Россией.
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Кто такой Владимир Остапчук?
Владимир Остапчук - украинский ведущий, который прославился не только своей профессиональной деятельностью, а и романтическими историями. От первого брака с Еленой Войченко у Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр. В 2020 году Остапчук женился во второй раз, на Кристине Горняк, но уже через год развелся.
Позже он стал жить с молодой украинской журналисткой Катериной Полтавской.
В сети то и дело всплывают детали личной жизни Остапчука и скандалы связанные с его бывшими и настоящими.
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