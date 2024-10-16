Известный музыкант расстался с девушкой через день после публичного заявления про роман

Миша Крупин раскрыл причину кризиса в новых отношениях.

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Миша Крупин новости - Крупин сообщил о завершении романа с киевлянкой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

На премьеру фильма "Хозяин 2. На своей земле" Миша Крупин пришел в компании девушки, которую представил прессе, как свою возлюбленную. Музыкант охотно рассказал про новый роман, и его комментарии быстро разлетелись по СМИ.

Однако уже сегодня, всего через день после появления этой информации в Сети, Крупин признался, что вновь одинок - сразу после премьеры пара приняла решение расстаться.

Об этом знаменитость рассказал в интервью для Фактов. Он назвал главную причину разрыва с новой партнершей - расстояние: он живет и работает в Харькове, она - в Киеве.

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"Расстояние – это единственная причина. Мы довольно долгое время были в таких отношениях. То, что я в основном был в Харькове, а она в Киеве, не пошло нам на пользу", - признался музыкант.

Также он отметил, что расстался с девушкой на мажорной ноте, они останутся друзьями. Впрочем, о новых отношениях Миша Крупин пока не думает: он не планирует кого-то намеренно искать, так как работа сегодня для него на первом месте.

"Работы много. Об отношениях подумаю позже. Ну, или они сами меня догонят", - комментирует артист.

Кто такой Миша Крупин? Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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