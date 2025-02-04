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Как пауки в банке: Лолита накинулась на "готового наклоняться" Киркорова

Анна Подгорная
4 февраля 2025, 15:28
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Милявская заговорила про предательство со стороны Филиппа Киркорова.
Лолита Милявская, Филипп Киркоров
Лолита Милявская назвала Филиппа Киркорова предателем / коллаж: Главред, фото: t.me/lolitamilyavskaya, facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Вкратце:

  • Лолита считает Киркорова предателем за то, что он не страдает от последствий "голой вечеринки"
  • Милявская раскритиковала лицемерие бывшего друга

В конце 2023 года в стране-оккупанте прошла "голая вечеринка". Ее организовала Настя Ивлеева, и на мероприятии засветились многие артисты из страны-агрессора.

После нее последовала "отмена" участников, которых хвастались участием в вакханалии в социальных сетях. Не обошла эта участь и путиниста Филиппа Киркорова. Она знатно повеселился на вечеринке, а затем стал публично извиняться и во всех своих бедах обвинять Ивлееву. Притворное раскаяние было принято, и Примадонна вернули к кремлевской кормушке.

видео дня

Певице-предательнице Лолите Милявской повезло меньше - ее и сегодня многие считают персоной нон-грата. Расстроенная этой несправедливостью она накинулась на своего давнего друга Киркорова, сообщают росСМИ.

Ранее Филипп и Лолита были закадычными друзьями, а теперь артистка называет любителя перьев и страз лицемером и предателем. "Что с него взять? Он человек, который готов на все что угодно, предать кого угодно. Это человек, который был на вечеринке, так же, как и я, два или три часа. Мы все провинились, я тоже провинилась. Но для меня Филипп Киркоров - просто человек, который предал всех своих собратьев. А мстить? Да вы посмотрите, как он наклоняется везде, где только можно. Поэтому нет, у него есть ресурсы только охранять свою собственную персону и корону", - обижено проскрипела Лолита Милявская.

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Ранее Главред рассказывал, что певицу-предательницу Наташу Королеву "растоптали" в РФ и обозвали колхозницей. Безвкусные наряды артистки уже стали притчей во языцех.

Также стало известно, что путиниста Никиту Джигурду наказали в Украине за его скандальные высказывания про войну. В частности он собирался идти на фронт, чтобы воевать на стороне оккупантов.

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Кто такая Лолита Милявская

Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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