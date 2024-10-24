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Камалия показала взрослых дочерей-двойняшек

Алена Кюпели
24 октября 2024, 00:11
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Певица Камалия по-настоящему скучает за своими долгожданным девочками.
Камалия с детьми
Камалия с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия, которая то и дело интригует поклонников новостями из своей личной жизни, поделилась радостной новостью.

Оказалось, что после длительной разлуки она наконец-то встретилась со дочерьми от бывшего мужа, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура.

Как написала артистка на своей странице в Instagram, девочки-двойняшки приехали из Лондона домой в Киев. Камалия показала трогательное видео, как встречала 11-летних Арабеллу и Мирабеллу.

видео дня

Как только девочки приехали домой, исполнительница сразу же пошла их обнимать. Также певица не оставила дочерей без подарков. Она вручила Арабелле и Мирабелли портфели, которые были заполнены разными игрушками.

"Наконец-то настал этот долгожданный момент! Мои самые дорогие девочки, Арабелла и Мирабелла, вернулись к маме! Мое ​​сердце переполнено радостью и любовью! Я так сильно за вами грустила! Теперь мы снова вместе, и каждое мгновение бесценна! вы делаете мою жизнь ярче! Спасибо за ваши улыбки! Мы будем наслаждаться каждой секундой вместе", - поделилась Камалия.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

Кто такая Камалия

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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