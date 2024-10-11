Катерина Кузнецова рассказала, что случилось с ее имуществом в Москве

Катерина Кузнецова рассказала, что случилось с ее имуществом в террористической России;

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Катя Кузнецова рассказала о своих вещах / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Украинская актриса Катерина Кузнецова рассказала о том, что сейчас продает свою собственную квартиру в террористической Москве.

Как рассказала она в интервью изданию Обозреватель,

"В отпуск взял с собой чемодан с тремя платьями и двумя купальниками. С моими котами (а у меня их – два) осталась подруга, – рассказывает артистка. – Когда поняла, что не вернусь, начала просить друзей – своих и уезжавших из страны мужа привозить мои вещи. И понемногу я их собрала. Параллельно продавала технику из квартиры, конечно, совсем не по той цене, которую стоили. Велосипед, самокат, чайники, тостеры – все разобрали. Продажа квартиры тоже в процессе", - рассказала она.

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По словам Кузнецовой, ей удалось вывезти своих животных, ведь она очень из-за этого страдала.

Чем прославилась Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

"Весной 2022 муж меня спросил: "А что бы ты хотела на свой день рождения?". Я расплакалась: "Хочу забрать кошек, машину и свою постель". Он говорит: "Хорошо, поеду". И он это сделал, представляете? Я прилетела их встречать в Варшаву. А потом мы с мужем погрузили своих кошек в машину и преодолели 4700 километров на автомобиле и 9 часов паромом. Столько занимает дорога от Польши до Тенерифе".

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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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