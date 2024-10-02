Ян Абрамов долго не сидел без пары.

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Бывший муж Алсу нашел ей замену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alsou_a/

Российская певица Алсу, которая предпочитает молчать о террористическом вторжении РФ в Украину, недавно развелась со своим уже бывшим мужем Яном Абрамовым. Процесс развода сопровождался публичными заявлениями и скандалами пары, ведь они никак не могут поделить имущество.

Как сообщают росСМИ, Абрамов решил налаживать личную жизнь после развода и начал красиво ухаживать за одной девушкой, однако его намерения нельзя назвать серьезными.

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"Ян встречается с молодой девочкой из состоятельной семьи, ей не больше 20 лет. У нее есть арабские корни, она очень похожа на Алсу. По словам его новой девушки, Ян не жалеет на нее денег. Она летает только на частных самолетах, он ей тоннами дарит вещи от "Шанель", — сообщил источник пропагандистов.

Кто такая Алсу? Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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Ранее росСМИ написали, что Алсу уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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