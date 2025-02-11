Нет выбора: король Чарльз в шаге от судьбоносного решения относительно Гарри

Чарльз, которому сейчас 76 лет, считает, что у него нет другого выбора

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Король Чарльз может лишить принца Гарри наследства / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Кратко:

Что просят сделать короля Чарльза

Чего он боится

Король Чарльз рассматривает возможность исключить герцога Сассекского из своего завещания на фоне растущей обеспокоенности по поводу состояния брака его сына с герцогиней Сассекской.

По данным newidea.com.au, согласно новым сообщениям, Чарльз, которому сейчас 76 лет, считает, что у него нет другого выбора, кроме как предпринять уклончивые действия, чтобы защитить состояние королевской семьи в размере 55 миллиардов долларов до того, как принц Уэльский займет трон.

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"Многие люди в королевских кругах считают, что принц Гарри не заслуживает ни цента, и они настойчиво просят Чарльза исключить его из завещания", — рассказал RadarOnline инсайдер из дворца.

"Чарльз написал свое завещание давно, но некоторые члены семьи и придворные настоятельно просят его обновить документ, чтобы не включать в него Гарри", - добавляет источник.

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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