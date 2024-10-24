Красная тревога и повышенная готовность: Чарльзу и Камилле угрожает опасность

Служба безопасности британского королевского двора приведена в состояние повышенной готовности и получила "красный" сигнал опасности.
Как сообщает британский таблоид The Daily Mail, причиной сложившейся ситуации является некий мужчина, который называет себя внебрачным сыном короля Чарльза и Камиллы.
58-летний Саймон Чарльз Дорант-Дэй, уроженец Британии, убежден, что он их незаконнорожденный сын, которого вскоре после рождения отдали на усыновление и забрали сотрудники королевского дворца.
Сообщается, что самопровозглашенный наследник многие годы требовал провести ДНК тест, чтобы иметь настоящие доказательства своей правоты.
Между тем, желание породниться с королевской семьей привело к тому, что теперь его включили в список наблюдения после предупреждения, что он может попытаться "взять ситуацию в свои руки".
Кто такой король Чарльз ІІІ
Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.
Оказывается, что когда стало известно о визите королевской четы, Дорант-Дэй намекнул на некий план противостояния.
"Что я собираюсь делать на этот раз?" — спросил он. "Ну, я был бы очень глупым человеком, если бы не принял меры, когда они попадут в ту же юрисдикцию, что и я. Но я думаю, что я был бы еще глупее, если бы преждевременно раскрыл свои карты", - заинтриговал мужчина.
Теперь эксперты по личной охране подтвердили, что австралиец будет находиться под пристальным наблюдением королевских телохранителей, пока король и королева находятся в стране.
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Напомним, ранее главный монарх Великобритании, Король Чарльз,который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек. Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram. Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.
Кроме того, сообщалось что Король Чарльз на днях покинул торжественный обед в свою честь, пробыв там всего 10 минут, что вызвало опасения по поводу его здоровья.
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