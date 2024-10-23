Британцы заподозрили ухудшение: Чарльз экстренно покинул официальный прием

В Австралии организовали прием в честь британского монарха.

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Чарльз III покинул прием/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Король Чарльз покинул торжественный обед в свою честь, пробыв там всего 10 минут, что вызвало опасения по поводу его здоровья.

"Поскольку пески времени поощряют краткость, мне остается только сказать, какая большая радость впервые приехать в Австралию в качестве суверена и возобновить любовь к этой стране и ее народу, которую я лелеял так долго", — сказал Чарльз парламенту в понедельник, которого цитирует издание ОК.

"Так что спасибо. Спасибо", — продолжил он. "Спасибо за то, что заставили меня почувствовать себя таким желанным гостем. Спасибо".

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Сообщается, что Его Величество покинул мероприятие вскоре после своего выступления, ведь его благополучие по-прежнему остается приоритетом из-за диагностированного у него рака. Ранее сообщалось, что Чарльз поставил свое лечение рака на "паузу" во время поездки в Австралию.

Кто такой король Чарльз ІІІ Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Согласно новостному изданию, монарх "продолжит свое текущее лечение рака вплоть до своего отлета", но его медицинская команда "рада, что его можно будет ненадолго остановить, пока он отсутствует".

Король Чарльз / инфографика: Главред

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Напомним, ранее главный монарх Великобритании, Король Чарльз,который недавно перенес лечение от рака, показался в компании молодых девушек. Как стало известно, к Чарльзу на встречу приехали девушки из новозеландской команды регби "Черный папоротник". Видео появилось на странице команды в Instagram. Девушки встретились с Его Величеством в Букингемском дворце 11 сентября.

ранее Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза в качестве монарха. Правда, многим портрет не пришелся по вкусу из-за необычной цветовой гаммы - монарх представлен во всех оттенках красного с единственным светлым пятном, коим оказалось его лицо.

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