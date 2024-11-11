"Лучше не влезать": у мужа Тони Паперной серьезные проблемы

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Муж когда-то украинской актрисы Антонины Паперной, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в Украине, Владимир Яглыч отказывается от съемок в "сомнительных проектах".
Как рассказал российский кинокритик Роман Григорьев пропагандистским росСМИ, актер, возможно, не видит ничего интересного в киноиндустрии страны-террориста РФ.
"Яглыч, может, не получает на данный момент достойных предложений. Может, он не соглашается. Мы же не в курсе, что ему присылают. Вполне возможно, он не видит ничего интересного. Иногда лучше не влезать в сомнительные проекты. Думаю, он найдет свое место. У нас дефицит актеров. Яглыч со своей харизматичной мужской природой пригодится еще не раз. У актеров карьера может сложиться вообще на старости лет. Я бы не списывал его со счетов", — высказался кинокритик.
Также кинокритик отметил, что актер-молчун известен только по одному фильму "Мы из будущего", который вышел много лет назад.
Кто такой Владимир Яглыч?
Владимир Яглыч - российский актёр театра, кино и дубляжа. В 2015 году начал встречаться с Антониной Паперной, дочерью украинских актёров Ольги Сумской и Евгения Паперного. Владимир Яглыч и Антонина Паперная никогда не комментировали нападение страны-оккупанта РФ на Украину.
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