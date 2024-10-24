Краснеет в ее присутствии: Меган Маркл ревнует принца Гарри к популярной певице

Одно имя из списка знаменитостей находится под строгим запретом.

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Принц Гарри и Меган Маркл - отшельники королевской семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Западные издания отмечают, что принц Гарри и Меган Маркл любят иметь в списке своих друзей VİP персон. Стоит даже взглянуть на список приглашенных гостей на их свадьбе 2018 года, куда вошли Опра Уинфри, Дэвид и Виктория Бекхэм, а также Джордж и Амаль Клуни.

Но, как сообщает издание HeatWorld, одно имя находится под строгим запретом в королевской семье. И это - Дженнифер Лопес.

Ранее Гарри открыто говорил о своей детской влюбленности в суперзвезду, и до сих пор известно, что в ее обществе он краснеет. Очевидно, нет никаких намеков на то, что Меган когда-либо ожидала бы чего-то неблаговидного или романтического между ними. Но с таким количеством внимания и громких историй, окружающих бурную любовную жизнь Джен, последнее, чего хочет Меган, — это иметь ее поблизости.

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"Ирония в том, что Джен может оказать Меган огромную помощь", — говорит инсайдер, близкий к герцогине, которая, похоже, заручилась поддержкой всех знаменитостей благодаря своим джемам.

Принц Гарри / инфографика: Главред

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Между тем эксперт отмечает, что у Лопес есть контакты и звездная сила, чтобы действительно помочь продвинуть ей свой бренд. "Объединение с ней может принести Меган легитимность в Голливуде, которую она жаждет", - добавляет он.

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Недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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