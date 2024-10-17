После изгнания: в сеть попала информация о покупке Меган и Гарри нового дома

Принц Гарри и Меган Маркл приобрели новый дом для отдыха.

https://glavred.info/starnews/posle-izgnaniya-v-set-popala-informaciya-o-pokupke-megan-i-garri-novogo-doma-10606166.html Ссылка скопирована

принц Гарри, Меган Маркл / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Королевские изгнанники - принц Гарри и Меган Маркл обзавелись новой недвижимостью.

Как сообщает таблоид Page Six, принц Гарри и Меган Маркл приобрели новый дом для отдыха в Европе после того, как король Карл III выгнал их из коттеджа Фрогмор.

Издание также сообщило, что королевская чета приобрела дом где-то в Португалии, где родственники Гарри — принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк — также владеют поместьем для отдыха к северу от Лиссабона.

видео дня

Издание предполагает, что данное финансовое вложение пары позволит Меган Маркл, гражданке США, посещать 26 стран Шенгенского соглашения в Европе, включая Италию, Испанию и Грецию, без ограничений.

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

Покупка собственного жилья произошла через год после того, как король Великобритании Чарльз выселил их из коттеджа Фрогмор в Виндзоре, после того как его младший сын Гарри покинул королевскую семью в 2020 году.

В то время инсайдер сообщил US Sun, что 75-летний король начал процесс выселения в январе 2023 года, за день до того, как Гарри выпустил свои сенсационные мемуары "Запасной", содержащие скандальные высказывания в отношении королевской семьи.

"Это выселение, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании", — сказал источник.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, недавно Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред