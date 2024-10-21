"Мы не должны требовать": Билозир заступилась за Ротару перед хейтерами

Оксана Билозир разложила по полочкам, почему в молчании Софии Михайловны не стоит искать злой умысел.

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Оксана Билозир высказалась про молчание Софии Ротару во время полномасштабной войны в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official, instagram.com/oksana_bilozir

Украинская певица София Ротару в начале полномасштабной войны в Украине нередко поддавалась критике из-за молчания относительно ее личной позиции. Позже она заявила, что занимается благотворительностью на пользу родной страны, но в публичном пространстве "светиться" не намерена.

Не все отнеслись к этому решению Софии Михайловны с пониманием - время от времени в прессе обсуждают и осуждают молчание артистки. На ее защиту выступила коллега - Народная артистка Украины Оксана Билозир.

В интервью для РБК-Украина певица отметила, что Ротару сделала неоценимый вклад в развитие украинской культуры, была одним из ее столпов, благодаря которому украинская музыкальная сцена выстояла. Да и свой патриотизм она давно показала песнями, которые стали хитами не только в Украине, но и за ее пределами.

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"Она стала звездой не тогда, когда русские песни пела. Она стала звездой, когда пела украинские песни. И это ее огромная заслуга на сегодня, потому что она была фундаментом, опорой, на которую можно было опираться. Поэтому сейчас трактовать ее поступки не стоит", - уверенно заявляет Билозир.

К тому же, отмечает певица, София Михайловна, как и любой другой человек, имеет право на собственную позицию: если ее решение - молчать, слушатель должен уважать и принимать это. "Ротару уже очень уважаемая, имеет право на свою позицию. Мы должны отдавать ей дань уважения за это, и не требовать сегодня от нее еще что-то, потому что свою позицию она вложила в свое творчество, и в развитие украинской культуры, в том числе", - убеждена Оксана Билозир.

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Кто такая Оксана Билозир? Оксана Билозир - украинская певица и политический деятель. Народная артистка Украины (1994). Министр культуры и искусств Украины (февраль 2005 года - май 2005 года), министр культуры и туризма Украины (май 2005 года - сентябрь 2005 года). Народный депутат Украины IV, V, VI, VIII созывов, сообщает Википедия.

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