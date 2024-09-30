На двоих трое детей и 12 лет разницы: известная украинская актриса вышла замуж

Украинская актриса Ксения Вертинская 29 сентября сыграла свадьбу с коллегой - актером Игорем Рубашкиным, который старше нее на 12 лет. Первые кадры с церемонии появились на странице артистки в Instagram - ими активно делились гости, которые были приглашены новобрачными на трогательный праздник любви.
Жених и невеста пока от комментариев про свадьбу воздерживаются. Церемония состоялась под открытым небом, главными цветом праздника был белый и его оттенки.
На церемонию были приглашены многие украинские артисты - Дарья Петрожицкая, Вера Кобзарь, Лилия Ребрик и др. Последняя, к слову, была ведущей праздника.
Для Вертинской это - первый брак. Для Рубашкина - третий. Теперь у них на троих трое детей: одна дочь у Ксении от предыдущих отношений, и двое у Игоря.
Кто такая Ксения Вертинская?
Ксения Вертинская - украинская актриса кино и театра. Дочь Народного артистка Украины, актера Алексея Вертинского. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Наиболее известные работы: "Сваты", "Папик", "СидОренки-СидорЕнки", "Слуга народа".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская певица Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа, ресторатора Миши Кацурина, который принимает активное участие в ее сольном творчестве.
Также состоялся суд по делу Кристины Соловий и ее публичных матюков со сцены фестиваля в Черноморске. Тогда несколько зрителей написали на певицу заявление в полицию.
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