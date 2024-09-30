На двоих трое детей и 12 лет разницы: известная украинская актриса вышла замуж

Ксения Вертинская впервые примерила на себя свадебное платье.

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Ксения Вертинская и Игорь Рубашкин поженились - первые кадры со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kseniyavertinska

Украинская актриса Ксения Вертинская 29 сентября сыграла свадьбу с коллегой - актером Игорем Рубашкиным, который старше нее на 12 лет. Первые кадры с церемонии появились на странице артистки в Instagram - ими активно делились гости, которые были приглашены новобрачными на трогательный праздник любви.

Жених и невеста пока от комментариев про свадьбу воздерживаются. Церемония состоялась под открытым небом, главными цветом праздника был белый и его оттенки.

На церемонию были приглашены многие украинские артисты - Дарья Петрожицкая, Вера Кобзарь, Лилия Ребрик и др. Последняя, к слову, была ведущей праздника.

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Для Вертинской это - первый брак. Для Рубашкина - третий. Теперь у них на троих трое детей: одна дочь у Ксении от предыдущих отношений, и двое у Игоря.

Ксения Вертинская и Игорь Рубашкин поженились - первые кадры со свадьбы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kseniyavertinska

Кто такая Ксения Вертинская? Ксения Вертинская - украинская актриса кино и театра. Дочь Народного артистка Украины, актера Алексея Вертинского. Служит в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Наиболее известные работы: "Сваты", "Папик", "СидОренки-СидорЕнки", "Слуга народа".

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