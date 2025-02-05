"Настало время": культовая группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится

Музыканты планируют выступить 5 июля 2025 года в Бирмингеме, где и зародилась группа.

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Группа Black Sabbath на концерте / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne, Википедия

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Когда и где состоится концерт группы

Как прокомментировал Оззи Осборн воссоединение группы

Легендарная британская рок-группа Black Sabbath впервые за 20 лет воссоединится, чтобы дать концерт в полном составе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на организатора концерта.

Музыканты планируют выступить 5 июля 2025 года в Бирмингеме - втором по величине британском городе, где и зародилась группа.

"Со своего последнего совместного концерта в 2005 году Black Sabbath выступала в рамках частичных воссоединений, но ни разу не выступала в оригинальном составе", – говорится в материале.

Сам Оззи Осборн также прокомментировал информацию о воссоединении Black Sabbath на сцене. Он подчеркнул, что сейчас настало время "отдать долг" месту, где он родился.

"Настало время... отдать долг месту, где я родился. Как же я счастлив, что могу сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем - настоящая родина металла", – заявил 76-летний рок-певец.

Билеты поступят в продажу 14 февраля. По словам организаторов, прибыль от шоу будет передана благотворительным организациям.

В составе группы выступят ее бессменные участники: солист Оззи Осборн, гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты исполнят свои хиты, в том числе песни War Pigs, Paranoid и Iron Man.

Концерт пройдет 5 июля на стадионе Villa Park, расположенном в районе Астон.

Black Sabbath - Paranoid

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Black Sabbath Black Sabbath была основана в 1968 году. Группа стояла у истоков хеви-метала в начале 1970-х годов с хитами War Pigs, Paranoid и Iron Man. В формировании жанра принимали участие и другие коллективы — Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep и ряд других известных команд, однако именно Black Sabbath первые заиграли классический хэви-метал, оказав на это направление безусловное влияние. С 1995 года группа не выпускает новых альбомов и собирается в оригинальном составе только для отдельных концертов. Большинство участников занимаются сольной деятельностью. С 1970 по 2000 год Black Sabbath продали около 100 млн копий своих альбомов. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 млн. На сайте Зала славы рок-н-ролла отмечено: "Удивительно, но Black Sabbath выпустили четыре определяющих музыкальные жанры альбома за двухлетний период, при этом, гастролируя в непрерывном ритме".

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