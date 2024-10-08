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"Настя раньше немножко": крестная мама Каменских рассказала общается ли с ней

Элина Чигис
8 октября 2024, 09:25
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Алла Кудлай ответила, как часто общается с Настей Каменских.
Алла Кудлай, Настя Каменских с мамой
Алла Кудлай рассказала, что любит песни Насти Каменских / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_kudlay_official, instagram.com/kamenskux

Народная артистка Украины Алла Кудлай, которая является крестной мамой украинской певицы Насти Каменских отметила, что в восторге от творчества артистки. Отметим, ранее звезда наотрез отказывалась говорить о своей крестнице.

В комментарии для Люкс ФМ Кудлай призналась, что слушает песни Насти и является ее поклонницей. По ее словам, фаворитов среди украинских певцов у нее больше нет.

Также народная артистка рассказала, что поддерживает связь с крестницей и ее мамой – Лидией.

"Мне нравится Настя Каменских. Лида звонила мне и Настя тоже раньше немножко", - сказала Кудлай, но не уточнила, когда в последний раз виделась с Каменских.

Смотрите видео, где Алла Кудлай высказалась о творчестве Насти Каменских:

Настя Каменских
Настя Каменских / инфографика: Главред

Кто такая Настя Каменских?

Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что все свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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