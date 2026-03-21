"Не фантастические выплаты": после смерти брата-воина Бурмака сделала заявление

Младший брат певицы умер после возвращения с фронта.

Мария Бурмака рассказала о потере

Известная украинская певица Мария Бурмака сделала редкое заявление после смерти своего младшего брата-военнослужащего. В эфире шоу "Ранок у великому місті" она рассказала, какую помощь получила семья защитника Украины.

Напомним, что у родственника певицы начались проблемы с сердцем после возвращения с передовой. Организм брата Бурмаки не справился с тяжелыми последствиями ранения и пережитого стресса. У 43-летнего защитника осталось трое малолетних детей.

"Прошло два года, и определенные выплаты семья получила. Брат — участник боевых действий, но умер уже после того, как пришел с войны. Он похоронен на кладбище в Бортничах на Аллее Героев. Это какие-то нефантастические выплаты, но помощь семья получила", — сообщила Мария.

Помощь также оказывается детям умершего военного — они могут бесплатно посещать садик и получают питание.

"Дети также получают бесплатный садик, питание и т.д. Какая-то помощь от государства есть. И какой бы она ни была, я благодарна за это", — высказалась Бурмака.

О персоне: Мария Бурмака Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

