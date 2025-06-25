Новая украинская классика: кто создал первый "военный" костюм для Зеленского, и сколько стоил образ

Владимир Зеленский стал звездой Сети в стильном луке в духе милитаризированной классики.

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Владимир Зеленский костюм - кто создал и сколько стоит лук президента / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zelenskyy_official

Кратко:

На торжественный ужин нидерландского монарха Владимир Зеленский пришел в костюме - впервые за время полномасштабной войны

Образ был создан специально для украинского гаранта отечественным дизайнером

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за более чем три года полномасштабной войны появился на публике в костюме. По случаю проведения в Гааге Саммита НАТО король и королева Нидерландов организовали торжественный ужин, на который был приглашен и украинский гарант.

На официальное мероприятие он прибыл в тотал-блэк луке, впервые сменив стиль милитари на более классический. На прием Владимир Александрович надел куртку пиджак из льна и вискозы, классическую рубашку и брюки. Вместе ансамбль выглядел, как переосмысление военной формы сквозь призму классического костюма и современной эстетики.

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Именно такая задача стояла перед украинским дизайнером Виктором Анисимовым, который создал образ Зеленского, сообщает издание NV. Военно-классический костюм является элементов капсульной коллекции, разработанной специально для украинского президента брендом VIKTORANISIMOV. Помимо костюма для ужина в Гааге в коллекцию входят рубашки, футболки, френчи, куртки и прочие элементы в черном цвете с милитари-эстетикой, но приближенные классическим силуэтам.

Владимир Зеленский / Скриншот

Стоимость классического образа президента Украины для прессы не раскрывается. Однако можно предположить, что на лук для торжественного ужина на полях Саммита НАТО потрачено от 275 евро (приблизительно 13.3 тыс. грн) до полутора тысяч (72.5 тыс. грн): костюмы на официальном сайте бренда VIKTORANISIMOV стоят от 175 до 935 евро, рубашки - от 100 до 585 евро.

Цены на костюмы и рубашки бренда VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Цены на костюмы и рубашки бренда VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Цены на костюмы и рубашки бренда VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

Цены на костюмы и рубашки бренда VIKTORANISIMOV / Скриншот viktoranisimov.ua

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Кто такой Владимир Зеленский Зеленский Владимир - украинский государственный деятель, шестой и действующий Президент Украины с 20 мая 2019 года. До вступления в должность получил известность как шоумен, актер, комик, режиссер, продюсер и сценарист. Был совладельцем и художественным руководителем "Студии Квартал-95" (2003-2019) и генеральным продюсером телеканала "Интер" (2010-2012). Политическую карьеру начал в 2019 году и баллотировался на выборах президента Украины 2019 года. По итогам голосования избран Президентом Украины, сообщает Википедия.

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