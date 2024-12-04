Оля Цибульская отобрала песню у предательницы Лолиты: "Я считаю, справедливо"

Популярный трек Милявской в исполнении Цибульской заиграл новыми яркими красками.

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Оля Цибульская перепоет песню Лолиты, которую для нее написал Юрий Рыбчинский / коллаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/lolitamilyavskaya

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Оля Цибульская получила благословение от Юрия Рыбчинского

Певица планирует выпустить песню, которая ранее входила в репертуар предательницы Лолиты Милявской

Певица-предательница Лолита Милявская, которая родилась и начинала свой творческий путь в Украине, не стесняется поддерживать агрессора и рассказывать небылицы про родную страну, подыгрывая российской пропаганде. При этом в ее активном репертуаре до сих пор находятся композиции, которые созданы украинскими творцами.

Оля Цибульская считает это обстоятельство несправедливым и требующим неотложного вмешательства. Так, с благословения Юрия Рыбчинского, который является автором песни, украинская артистка решила забрать у Лолиты песню "Такси".

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Цибульская в своем блоге в Instagram показала фрагмент своего исполнения трека, и призналась, что с ним ее связывает особенная история. "Я пела ее студенткой на экзамене в эстрадно-цирковом колледже перед самим автором и очень волновалась. А три года назад мне приснился сон, что теперь эта песня моя. Я позвонила Юрию Евгеньевичу и он меня благословил", - рассказала певица.

Оля отметила, что возвращение на родину того, что унижают и не ценят предатели, считает правильным решением: "По моему мнению, справедливо забрать у предательницы наше искусство".

Смотрите видеофрагмент песни "Такси" в исполнении Оли Цибульской:

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Кто такая Оля Цибульская? Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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