"Открою тайну": Злата Огневич подтвердила отношения с Ostrovskyi

Огневич раскрыла детали свадебных фото с певцом.

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Злата Огневич личная жизнь - певица высказалась про роман с Ostrovskyi / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Вкратце:

Злата Огневич и Ostrovskyi почти неделю подогревают слухи о романе

Певица призналась, какие отношения связывают их

На прошлой неделе украинская певица Злата Огневич спровоцировала слухи о романе с певцом Ostrovskyi (Виталий Островский) - пара опубликовала видео в свадебных нарядах и поблагодарила тех, "кто был с ними в тот день". Затем Островский показал страстные поцелуи со Златой.

В Сети стали спорить: между Виталием и Златой пиар-роман или настоящие чувства? Ясность внесла сама певица в комментарии для Люкс Фм.

видео дня

Огневич подтвердила отношения с Островским, но с одной оговоркой: вопреки тому, что вместе они прекрасно смотрятся в кадре, как влюбленные, объединяет их лишь общее творчество.

Злата Огневич личная жизнь - певица высказалась про роман с Ostrovskyi / Скриншот YouTube

"Конечно, между нами что-то было, а что вы думали, так просто такие съемки случаются? Между нами были творческие отношения! Я открою тайну! Это был воркшоп для фотографов. Очень классные и креативные фотографы, из разных уголков Украины. Не буду скрывать, что в кадре мы с Островским очень подходим друг другу", - рассказала Злата Огневич.

Злата Огневич личная жизнь - певица высказалась про роман с Ostrovskyi / Скриншот YouTube

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Кто такая Злата Огневич? Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

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