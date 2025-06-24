"Открою тайну": Злата Огневич подтвердила отношения с Ostrovskyi

Вкратце:
- Злата Огневич и Ostrovskyi почти неделю подогревают слухи о романе
- Певица призналась, какие отношения связывают их
На прошлой неделе украинская певица Злата Огневич спровоцировала слухи о романе с певцом Ostrovskyi (Виталий Островский) - пара опубликовала видео в свадебных нарядах и поблагодарила тех, "кто был с ними в тот день". Затем Островский показал страстные поцелуи со Златой.
В Сети стали спорить: между Виталием и Златой пиар-роман или настоящие чувства? Ясность внесла сама певица в комментарии для Люкс Фм.
Огневич подтвердила отношения с Островским, но с одной оговоркой: вопреки тому, что вместе они прекрасно смотрятся в кадре, как влюбленные, объединяет их лишь общее творчество.
"Конечно, между нами что-то было, а что вы думали, так просто такие съемки случаются? Между нами были творческие отношения! Я открою тайну! Это был воркшоп для фотографов. Очень классные и креативные фотографы, из разных уголков Украины. Не буду скрывать, что в кадре мы с Островским очень подходим друг другу", - рассказала Злата Огневич.
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Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что российская ракета разнесла квартиру популярных украинских певцов - Тараса и Елены Тополей. Наибольшие повреждения получила спальня их троих детей.
Также музыкальный продюсер и исполнитель Потап встретился после внезапной госпитализации со своим единственным сыном - подросток, в отличие от звездного отца, живет в Украине.
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Кто такая Злата Огневич?
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
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