Пономарев показал взрослого сына и поздравил его с днем рождения

У Александра Пономарева растет самый настоящий красавец.

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Александр Пономарев показал взрослого сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Как выглядит сын артиста

По какому поводу Пономарев опубликовал фото

Народный артист Украины, певец и первый представитель нашей страны на Евровидении Александр Пономарев поделился редким кадром своего взрослого сына.

Он поздравил своего единственного сына Сашу от второй жены Виктории Мартынюк с 18-летием и в своем Instagram показал фото с ним. Он опубликовал фото с сыном, которое было сделано еще летом.

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"Сегодня День рождения моего сына! Поздравляю тебя, сын! Пусть Боженька оберегает тебя и наставляет на путь истинный! Люблю тебя", - написал он.

Парень очень похож на его бывшую супругу. Даже комментаторы отметили, что молодой мужчина очень красивый и привлекательный.

Отметим, что Пономарев редко делится моментами из личной жизни.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что в конце июля Зоя Мозговая, старшая дочь музыкального продюсера Елены Мозговой и падчерица певца Александра Пономарева, совершила каминг-аут. Она показала свою спутницу жизни и сообщила, что новый партнер подарил ей ощущение дома.

Ранее украинский продюсер Сергей Перман рассказал, как на него набросился с кулаками Александр Пономарев. После неприятного инцидента они не общались долгие годы.

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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