После обвинений в неверности: Никитюк "замаскировалась" и сменила имидж

Леся Никитюк рассказала, почему так поспешно изменила внешность.

https://glavred.info/starnews/posle-obvineniy-v-nevernosti-nikityuk-zamaskirovalas-i-smenila-imidzh-10614053.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк новости - Леся Никитюк сменила имидж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Никитюк показала серию снимков с известными мужчинами

Ведущая сменила имидж якобы из-за их ревнивых жен

Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк "поплатилась" за фотографии в объятиях известных актеров. Сперва ее обвинил в измене ее бойфренд, а потом ее нашли половинки этих самых актеров.

По крайней мере именно так Леди Ле объяснила свою потребность в срочной смене имиджа. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото прядей ее светлых волос на полу с шуточным комментарием: "Когда встретили в центре жены всех актеров с последнего поста".

видео дня

Позже она показала сэлфи в зеркале после нового бьюти-преображения. Никитюк отказалась от челки-шторки в пользу прямой удлиненной, обрезала волосы чуть ниже плеч, и сменила всем привычный блонд на более натуральный русый оттенок.

"Пришлось выходить из ситуации и сменить имидж", - отметила ведущая, которая также примерила очки с толстой темной оправой, практически скрывающие лицо.

Леся Никитюк продолжила шутку про проблемы из-за фото с разными мужчинами / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал про развод Анны Сагайдачной. Беременная звезда "Крепостной" призналась, почему закончился ее первый брак, и кто стал инициатором разрыва.

Также про последние дни Вячеслава Узелкова рассказала коллега боксера, вице-президент Лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова.

Читайте также:

Кто такая Леся Никитюк? Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред