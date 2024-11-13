После обвинений в неверности: Никитюк "замаскировалась" и сменила имидж

Кратко:
- Никитюк показала серию снимков с известными мужчинами
- Ведущая сменила имидж якобы из-за их ревнивых жен
Украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк "поплатилась" за фотографии в объятиях известных актеров. Сперва ее обвинил в измене ее бойфренд, а потом ее нашли половинки этих самых актеров.
По крайней мере именно так Леди Ле объяснила свою потребность в срочной смене имиджа. В своем блоге в Instagram она опубликовала фото прядей ее светлых волос на полу с шуточным комментарием: "Когда встретили в центре жены всех актеров с последнего поста".
Позже она показала сэлфи в зеркале после нового бьюти-преображения. Никитюк отказалась от челки-шторки в пользу прямой удлиненной, обрезала волосы чуть ниже плеч, и сменила всем привычный блонд на более натуральный русый оттенок.
"Пришлось выходить из ситуации и сменить имидж", - отметила ведущая, которая также примерила очки с толстой темной оправой, практически скрывающие лицо.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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