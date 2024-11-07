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Принц Гарри в панике из-за победы Трампа: чего боится монарх

Алена Кюпели
7 ноября 2024, 21:26
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Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к возможному отъезду из США.
Принцу Гарри возможно придется возвратиться в Британию
Принцу Гарри возможно придется возвратиться в Британию / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, realdonaldtrump

О чем рассказал инсайдер:

  • Гарри и Меган опасается президентства Трампа
  • Чета планирует план Б

Победа Дональда Трампа на выборах в США может поставить под угрозу визовый статус принца Гарри в Америке, поскольку политик ранее намекал на депортацию герцога Сассекского во время предвыборной кампании.

Как пишет таблоид ОК, Трамп заявил, что "примет меры" против бывшего члена королевской семьи, если тот солжет в своем заявлении на вид на жительство. Ранее Гарри признался в употреблении запрещенных веществ в своих мемуарах "Запасной".

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"Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Он был бы сам по себе, если бы все зависело от меня", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что бывший королевский дворецкий Грант Харрольд предсказал, что Сассекские останутся в Калифорнии, несмотря на публичные угрозы Трампа.

Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьей, и переехали в США, сообщает Википедия.

"Я не думаю, что избрание Трампа повлияет на то, где будут жить Меган или Гарри", — сказал Харрольд.

"Я не думаю, что они внезапно решат покинуть страну, но если они это сделают, это будет зависеть от личных причин. Уже говорилось, что они, возможно, захотят вернуться в Европу в любом случае, но я думаю, что это личные причины, а не политические", — продолжил Харролд.

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

Несмотря на мысли Харролда, инсайдер заявил, что дуэт боялся президентства Трампа до того, как он выиграл выборы 2024 года. "Сассекские очень обеспокоены перспективой того, что Дональд Трамп снова станет президентом — и выполнит свою клятву выгнать принца Гарри из Америки", — сообщил источник изданию.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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